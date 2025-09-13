Martial v kariére ešte nekončí. Bude pokračovať v mexickom klube

Anthony Martial, archívna snímka.
Anthony Martial, archívna snímka.
Francúz strávil deväť rokov v Manchestri United, uplynulý ročník však už odohral v drese AEK Atény.

MONTERREY. Francúzsky futbalista Anthony Martial bude hrať za mexický tím CF Monterrey. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal dvojročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.

Odohral aj 31 duelov za francúzsku reprezentáciu, naposledy dostal pozvánku v roku 2021.

Monterrey na tohtoročných MS klubov postúpil do osemfinále, v ktorom nestačil na Borussiu Dortmund. Domáci titul nezískal od roku 2019. Správu priniesla AP.

