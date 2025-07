Mal byť nový Messi, zabrzdilo ho zranenie. Jeho odchod Barcelone pomôže

BARCELONA. Španielsky útočník Ansu Fati odchádza na ročné hosťovanie do AS Monako, oznámil kniežatský klub v oficiálnom stanovisku na sociálnej sieti X.

Ako píše katalánsky denník Sport, Hansi Flick mu vlani v lete sľúbil, že s ním bude počítať. To sa ale napokon do veľkej miery nesplnilo. Táboru okolo 22-ročného útočníka sa nepáčilo ani to, že mu Flick verejne vyčítal údajné slabé výkony na tréningoch.

Finančná úľava pre Barcelonu

Pravidlá La Ligy sú prísne, a preto sa Katalánci potešia z navýšenia rozpočtového stropu na platy hráčov, s ktorým súčasný prezident Joan Laporta a športový riaditeľ Deco každé prestupové obdobie bojujú.

Ak sa klub nezmestí do stanovených finančných pravidiel, nebude môcť zaregistrovať svojich hráčov do La Ligy. Obeťou tejto normatívy bol v minulej sezóne – i keď len na zopár zápasov – napríklad Dani Olmo, minuloročná akvizícia.

Predĺženie kontraktu s Ansu Fatim do leta 2028 umožní, aby sa jeho plat rozprestrel do viacerých sezón. Pôvodne mal platnú zmluvu do júna 2027, no jej predĺžením nezíska žiadne peniaze navyše.

Klub mu stále bude musieť zaplatiť v tomto období dokopy 28 miliónov eur, píše Ramon Fuentes, akurát to bude za dlhšie časové obdobie. Počas hosťovania by mali oba kluby platiť polovicu jeho platu. Dovedna teda týmito krokmi klub uvoľnil približne 8 miliónov z rozpočtového stropu platov hráčov na nadchádzajúcu sezónu, uzatvára Fuentes.