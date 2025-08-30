VIDEO: Neuveriteľne smolný zápas pre Dúbravku. Loptu ťahal spoza čiary, v závere takmer chytil penaltu

LONDÝN. Futbalisti FC Chelsea zvíťazili v 3. kole Premier League v londýnskom derby nad Fulhamom 2:0.
So siedmimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky najvyššej anglickej súťaže. „The Blues" sa ujali vedenia v 45+10. minúte, keď sa po rohu presadil hlavou Joao Pedro. V 56. minúte spečatil ich triumf Enzo Fernandez z pokutového kopu.
VIDEO: Inkasovaný gól Martina Dúbravku
Futbalisti FC Burnley v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom prehrali v 3. kole Premier League na pôde Manchestru United 2:3.
O prvom víťazstve „červených diablov" v novej sezóne rozhodol v 90+7. minúte z pokutového kopu Bruno Fernandes, ktorý prekonal Dúbravku strelou k ľavej žrdi.
Diváci na Old Trafford čakali na prvý gól do 27. minúty, keď si dal kapitán hostí Josh Cullen vlastný gól.
Náskok United mohol byt po polčase výraznejší, no Dúbravka podržal svoj tím pri šanciach Fernandesa a Amada Dialla.
VIDEO: Víťazný gól Bruna Fernandesa
Na začiatku druhého polčasu Burnley vyrovnalo zásluhou Lylea Fostera, no o dve minúty neskôr domáci opäť viedli, keď Dúbravku prekonal Bryan Mbeumo.
Burnley nezložilo zbrane a v 67. minúte vyrovnal Loum Tchaouna, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži.
V nadstavenom čase však Jaidon Anthony fauloval v šestnástke Dialla a Fernandes rozhodol o zisku troch bodov pre United.
Prvé body v sezóne stratil Tottenham Hotspur, ktorý prehral doma s Bournemouthom 0:1, v 5. minúte skóroval Evanilson.
Wolverhampton Wanderers podľahol Evertonu 2:3 a bez bodu je na predposlednom 19. mieste.
Premier League - 2. kolo:
FC Chelsea - FC Fulham 2:0 (1:0)
Góly: 45+10. Pedro, 56. Fernandez (z 11 m)
Manchester United - Burnley FC 3:2 (1:0)
Góly: 27. Cullen (vl.), 57. Mbeumo, 90+7. Fernandes (z 11 m) – 55. Foster, 67. Tchaouna
Wolverhampton Wanderers - FC Everton 2:3 (1:2)
Góly: 21. Hee-chan, 79. Wolfe - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall
Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 0:1 (0:1)
Gól: 5. Evanilson
Sunderland AFC - FC Brentford 2:1 (0:0)
Góly: 82. Le Fée (z 11 m), 90+6. Isidor - 77. Thiago