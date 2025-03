Angličania zvládli štart do kvalifikácie na MS. Sme na dobrej ceste, verí Tuchel

LONDÝN. Anglickí futbalisti úspešne zvládli vstup do kvalifikácie MS 2026. Po úvodných dvoch dueloch majú v K-skupine na konte šesť bodov a nulu v kolonke inkasovaných gólov.

Zverenci trénera Thomasa Tuchela po piatkovom triumfe vo Wembley nad Albánskom 2:0 uspeli na rovnakom štadióne aj v pondelok s Lotyšmi 3:0.

"Nebol to jednoduchý zápas, potrebovali sme priamy kop, aby sa zápas naklonil na našu stranu. Potom sme trochu spomalili a boli tam momenty, ktoré z našej strany nedávali zmysel, no dokázali sme svoj výkon stupňovať. Ukázali sme správny postoj a túžbu a to ma uspokojuje. Sme na dobrej ceste," uviedol po stretnutí nový kouč Angličanov.