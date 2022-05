City predviedli parádny obrat. Zabezpečili si majstrovský titul

Až tento moment prebudil zverencov trénera Pepa Guardiolu. V závere vrhli všetky sily do útoku a v priebehu piatich minút dokonale otočili skóre. V 76. minúte hlavičkou znížil Ilkay Gündogan, o dve minúty neskôr presne namieril Rodri a v 81. minúte opäť Gündogan poslal City do vedenia.

Luis Diaz ešte pohrdol šancou na vyrovnanie, no v 24. minúte už vyrovnal Sadio Mane, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a presadil sa po efektnom pätičkovom vysunutí od Thiaga Alcantaru. V 50. minúte senegalský útočník druhýkrát poslal loptu do siete, no zasiahol VAR a gól neplatil pre ofsajd.

O oba góly "strák" sa postaral Callum Wilson. Neúspech Burnley využil Leeds, ktorý vyhral na ihrisku Brentfordu 2:1 a posunul sa na 17. priečku, znamenajúcu záchranu. Burnley sa pridalo k už istým zostupujúcim Watfordu a Norwichu.

Do najvyššej súťaže sa z The Championship prebojovali Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom a Bournemouth, o treťom postupujúcom rozhodne finále play off medzi Huddersfieldom a Nottinghamom.

Premier League - 38. kolo:

FC Arsenal - FC Everton 5:1 (2:1)

Góly: 27. Martinelli (z 11 m), 31. Nketiah, 56. Cedric, 60. Gabriel, 82. Odegaard - 45.+3 Van de Beek

FC Brentford - Leeds United 1:2 (0:0)

Góly: 78. Canos - 56. Raphinha (z 11 m), 90.+4 Harrison. ČK: 81. Canos (Brentford) po 2. ŽK

Brighton & Hove Albion - West Ham United 3:1 (0:1)

Góly: 51. Veltman, 80. Gross, 90.+2 Welbeck - 41. Antonio

FC Burnley - Newcastle United 1:2 (0:1)

Góly: 69. Cornet - 20. a 60. Wilson (prvý z 11 m)

/Martin Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/

Crystal Palace - Manchester United 1:0 (1:0)

Gól: 37. Zaha

FC Chelsea - FC Watford 2:1 (1:0)

Góly: 11. Havertz, 90.+1 Barkley - 87. Gosling

/Juraj Kucka (Watford) nefiguroval na zápasovej súpiske pre zranenie/

Leicester City - FC Southampton 4:1 (0:0)

Góly: 81. a 90.+6 Perez, 49. Maddison, 74. Vardy - 79. Ward-Prowse

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers 3:1 (1:1)

Góly: 24. Mane, 84. Salah, 89. Robertson - 3. Neto

Manchester City - Aston Villa 3:2 (0:1)

Góly: 76. a 81. Gündogan, 78. Rodri - 37. Cash, 69. Coutinho

Norwich City - Tottenham Hotspur 0:5 (0:2)

Góly: 16. a 64. Kulusevski, 71. a 76. Son Heung-Min, 32. Kane

Tabuľka Premier League