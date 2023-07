Ševčenko chce pomôcť udržať podporu Ukrajiny, chystá charitatívny zápas v Londýne

Sám dúfa, že získa nejaké finančné prostriedky na obnovu Ukrajiny. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme našim deťom a našej mladej generácii zabezpečili budúcnosť.

BRATISLAVA. Niekdajší ukrajinský futbalista Andrij Ševčenko sa snaží využívať svoj vplyv na to, aby zabezpečil, že vojnová podpora Ukrajiny s pribúdajúcim časom nezačne slabnúť.

Režim ruského vodcu Vladimira Putina nedávno čelil krátkej vzbure žoldnierskej Wagnerovej skupiny pod vedením Jevgenija Prigožina.

Podľa Ševčenka to môže byť dobrá správa. "Znamená to, že v Rusku niektorí ľudia začínajú byť proti vojne a nie sú šťastní z tejto rozsiahlej invázie na Ukrajine. To sú vždy pozitívne správy," skonštatoval Ševčenko.