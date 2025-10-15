Nevydarený úvod hodil za hlavu. Nováčik tretej ligy chce ukázať, že do súťaže patrí

Druhý sprava Andrej Pollák v drese Sabinova.
Druhý sprava Andrej Pollák v drese Sabinova. (Autor: archív AP)
Peter Cingel|15. okt 2025 o 10:55
ShareTweet0

O osobných aj klubových cieľoch hovorí mladý stredopoliar Andrej Pollák.

V Sabinove sa futbal hrá už od roku 1921. Počas svojej histórie klub prešiel viacerými zmenami názvov – od pôvodného AC až po súčasný MFK Slovan.

Počas svojej existencie hrával v nižších súťažiach, ale aj v druhej lige – Východ (2007-2008), tretej lige a Majstrovstvách regiónu. V ligovom ročníku 2024/25 klub postúpil do TIPOS tretej ligy Východ a ako nováčik si nevedie zle v súťaži riadenej SFZ.

S ANDREJOM POLLÁKOM, 23-ročným záložníkom MFK Slovan, sme sa zhovárali o jeho futbalovej kariére, ale aj o súčasnej situácii v tíme nováčika tretej ligy.

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

Moja futbalová kariéra začala, keď som mal osem rokov. Vtedy som nastúpil do prípravky v klube TJ Slovan Smižany. Futbal ma bavil od začiatku a počas celej kariéry som mal šťastie na skvelých trénerov, ktorí ma motivovali posúvať sa ďalej.

V štrnástich rokoch som prestúpil do FK Poprad, kde som strávil niekoľko pekných sezón. Na toto obdobie spomínam s vďačnosťou. Neskôr, keď pribúdali školské a osobné povinnosti, rozhodol som sa zmeniť klub a hral som za OŠK Rudňany.

Po roku však prišla ponuka z MFK Slovan Sabinov, ktorú som s radosťou prijal. Dnes už pôsobím v Sabinove druhý rok a som veľmi rád, že som sa tak rozhodol.

So Sabinovom som zažil aj postup do vyššej súťaže, čo bol skvelý zážitok a veľká motivácia do ďalšej práce. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto klubu.

Andrej Pollák v drese Sabinova.
Andrej Pollák v drese Sabinova. (Autor: archív AP)

Prečo ste sa rozhodli práve pre tento klub?

Keď prišla ponuka zo Sabinova, veľmi ma potešila. Popri štúdiu to bola výborná voľba, najmä kvôli vzdialenosti a časovej náročnosti cestovania.

Už na prvých tréningoch som bol milo prekvapený – v kabíne vládla skvelá partia a prístup trénera aj vedenia klubu bol na veľmi dobrej úrovni. To všetko prispelo k tomu, že som sa rýchlo adaptoval a cítil sa v tíme ako doma.

Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?

Postupom do tretej ligy sme sa dostali na vyššiu úroveň, čo so sebou prináša aj väčšiu konkurenciu a vyššie nároky.

Naším cieľom je stabilizovať sa v súťaži a udržať sa čo najbližšie k stredu tabuľky. Chceme byť vyrovnaným súperom pre každého a ukázať, že do tejto ligy patríme.

Ako ste spokojný s doterajším účinkovaním klubu v súťaži?

Úprimne, nemôžeme byť s úvodom sezóny úplne spokojní, ten nám nevyšiel podľa predstáv, avšak po nevydarenom zápase proti Lokomotíve Košice sme sa dokázali zomknúť, zabojovať a vyhrali sme tri dôležité zápasy.

Momentálne sa nachádzame na 9. mieste. Verím, že nás tieto výhry nakopnú a nadviažeme na ne aj v ďalších zápasoch.

Vpravo Andrej Pollák v drese Sabinova.
Vpravo Andrej Pollák v drese Sabinova. (Autor: archív AP)

Aké sú vaše osobné ciele – futbalové aj mimo futbalu?

Medzi moje osobné ciele patrí úspešné dokončenie vysokej školy, nájsť si zamestnanie, založiť rodinu a vybudovať stabilný život.

Čo sa týka futbalu, chcel by som sa udržať na čo najvyššej úrovni, pokiaľ mi to zdravie a povinnosti dovolia. Futbal ma stále napĺňa a baví, preto by som pri ňom rád zostal čo najdlhšie.

Čomu sa venujete, keď nehráte futbal?

Som študentom Prešovskej univerzity, konkrétne Fakulty športu. Mimo futbalu a školy trávim voľné chvíle s rodinou a priateľkou, ktorí sú pre mňa dôležitou oporou.

Tabuľka III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
10
9
1
0
30:7
28
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
10
8
2
0
29:7
26
V
V
V
V
R
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
10
6
1
3
21:18
19
V
V
P
V
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
5
2
3
22:15
17
P
P
P
R
V
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
10
5
1
4
18:18
16
P
V
R
P
V
6
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
10
5
0
5
21:18
15
V
P
V
P
P
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
10
4
3
3
24:18
15
P
R
P
R
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
10
3
3
4
19:19
12
P
R
V
R
V
9
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
10
3
3
4
16:18
12
V
V
V
P
P
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
10
2
4
4
10:14
10
R
P
V
P
R
11
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
10
2
3
5
9:14
9
V
R
R
P
P
12
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
10
2
2
6
11:31
8
R
R
P
V
P
13
FK PopradFK PopradFK Poprad
10
2
1
7
6:19
7
P
P
P
V
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
10
0
2
8
9:29
2
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Ľuboš Reiter.
    Ľuboš Reiter.
    Vylúčili ho za konflikt s rozhodcom. Ľuboš Reiter končí na lavičke Petržalky
    Ivan Mriška|dnes 12:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Nevydarený úvod hodil za hlavu. Nováčik tretej ligy chce ukázať, že do súťaže patrí