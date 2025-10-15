Nevydarený úvod hodil za hlavu. Nováčik tretej ligy chce ukázať, že do súťaže patrí

V Sabinove sa futbal hrá už od roku 1921. Počas svojej histórie klub prešiel viacerými zmenami názvov – od pôvodného AC až po súčasný MFK Slovan.
Počas svojej existencie hrával v nižších súťažiach, ale aj v druhej lige – Východ (2007-2008), tretej lige a Majstrovstvách regiónu. V ligovom ročníku 2024/25 klub postúpil do TIPOS tretej ligy Východ a ako nováčik si nevedie zle v súťaži riadenej SFZ.
S ANDREJOM POLLÁKOM, 23-ročným záložníkom MFK Slovan, sme sa zhovárali o jeho futbalovej kariére, ale aj o súčasnej situácii v tíme nováčika tretej ligy.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra začala, keď som mal osem rokov. Vtedy som nastúpil do prípravky v klube TJ Slovan Smižany. Futbal ma bavil od začiatku a počas celej kariéry som mal šťastie na skvelých trénerov, ktorí ma motivovali posúvať sa ďalej.
V štrnástich rokoch som prestúpil do FK Poprad, kde som strávil niekoľko pekných sezón. Na toto obdobie spomínam s vďačnosťou. Neskôr, keď pribúdali školské a osobné povinnosti, rozhodol som sa zmeniť klub a hral som za OŠK Rudňany.
Po roku však prišla ponuka z MFK Slovan Sabinov, ktorú som s radosťou prijal. Dnes už pôsobím v Sabinove druhý rok a som veľmi rád, že som sa tak rozhodol.
So Sabinovom som zažil aj postup do vyššej súťaže, čo bol skvelý zážitok a veľká motivácia do ďalšej práce. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto klubu.
Prečo ste sa rozhodli práve pre tento klub?
Keď prišla ponuka zo Sabinova, veľmi ma potešila. Popri štúdiu to bola výborná voľba, najmä kvôli vzdialenosti a časovej náročnosti cestovania.
Už na prvých tréningoch som bol milo prekvapený – v kabíne vládla skvelá partia a prístup trénera aj vedenia klubu bol na veľmi dobrej úrovni. To všetko prispelo k tomu, že som sa rýchlo adaptoval a cítil sa v tíme ako doma.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?
Postupom do tretej ligy sme sa dostali na vyššiu úroveň, čo so sebou prináša aj väčšiu konkurenciu a vyššie nároky.
Naším cieľom je stabilizovať sa v súťaži a udržať sa čo najbližšie k stredu tabuľky. Chceme byť vyrovnaným súperom pre každého a ukázať, že do tejto ligy patríme.
Ako ste spokojný s doterajším účinkovaním klubu v súťaži?
Úprimne, nemôžeme byť s úvodom sezóny úplne spokojní, ten nám nevyšiel podľa predstáv, avšak po nevydarenom zápase proti Lokomotíve Košice sme sa dokázali zomknúť, zabojovať a vyhrali sme tri dôležité zápasy.
Momentálne sa nachádzame na 9. mieste. Verím, že nás tieto výhry nakopnú a nadviažeme na ne aj v ďalších zápasoch.
Aké sú vaše osobné ciele – futbalové aj mimo futbalu?
Medzi moje osobné ciele patrí úspešné dokončenie vysokej školy, nájsť si zamestnanie, založiť rodinu a vybudovať stabilný život.
Čo sa týka futbalu, chcel by som sa udržať na čo najvyššej úrovni, pokiaľ mi to zdravie a povinnosti dovolia. Futbal ma stále napĺňa a baví, preto by som pri ňom rád zostal čo najdlhšie.
Čomu sa venujete, keď nehráte futbal?
Som študentom Prešovskej univerzity, konkrétne Fakulty športu. Mimo futbalu a školy trávim voľné chvíle s rodinou a priateľkou, ktorí sú pre mňa dôležitou oporou.