Diváci ho vítali transparentom, no nenastúpil. Weiss prezradil dôvod Šporarovej absencie

Andraž Šporar
Andraž Šporar (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
Sportnet|22. sep 2025 o 08:02
Fanúšikovia na Tehelnom poli si búdu musieť na staronovú premiéru Slovinca doma ešte počkať.

BRATISLAVA. Slovinský útočník Andraž Šporar sa nepredstavil v zápase ŠK Slovan Bratislava proti DAC Dunajská Streda pre zranenie, oznámil tréner Vladimír Weiss starší.

Fanúšikovia pripravili transparent so slovami: "Andraž, vitaj doma." Slovan napokon zápas zvládol a vyhral na Tehelnom poli 3:2.

"Deň pred zápasom sme mali len ľahký tréning, trénovali sme penalty. Andraž ho absolvoval celý, no po jeho konci bol u fyzioterapeutov. Povedal mi, že ho pichlo v svale," prezradil Weiss na tlačovej konferencii.

Dodal, že zranenie má vážnosť len prvého stupňa, čo predstavuje približne dvojtýždňovú absenciu.

Podľa trénera úradujúceho majstra je to smola, pretože deň predtým kopal silnejšie voleje a nič sa mu nestalo.

Slovan najbližšie cestuje do Trenčína, následne vyzve doma v Konferečnej lige Štrasburg.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

