Diváci ho vítali transparentom, no nenastúpil. Weiss prezradil dôvod Šporarovej absencie

BRATISLAVA. Slovinský útočník Andraž Šporar sa nepredstavil v zápase ŠK Slovan Bratislava proti DAC Dunajská Streda pre zranenie, oznámil tréner Vladimír Weiss starší.
Fanúšikovia pripravili transparent so slovami: "Andraž, vitaj doma." Slovan napokon zápas zvládol a vyhral na Tehelnom poli 3:2.
"Deň pred zápasom sme mali len ľahký tréning, trénovali sme penalty. Andraž ho absolvoval celý, no po jeho konci bol u fyzioterapeutov. Povedal mi, že ho pichlo v svale," prezradil Weiss na tlačovej konferencii.
Dodal, že zranenie má vážnosť len prvého stupňa, čo predstavuje približne dvojtýždňovú absenciu.
Podľa trénera úradujúceho majstra je to smola, pretože deň predtým kopal silnejšie voleje a nič sa mu nestalo.
Slovan najbližšie cestuje do Trenčína, následne vyzve doma v Konferečnej lige Štrasburg.