Z hrdinu sa stal smoliar. Tolič zostal prekvapený: Pripomenul mi Sergia Ramosa

BRATISLAVA. Bola to opäť dráma až do konca, no tentokrát s víťaznou bodkou pre Slovan.
„Ťažký zápas," povedal po slovensky chorvátsky futbalista belasých Marko Tolič a hlboko si vydýchol. Slovenskému majstrovi sa podarilo zdolať v 8. kole Niké ligy Dunajskú Stredu 3:2.
„Hrajú pekný futbal. V prvom polčase boli lepší tím. V šatni sme si ale povedali, že na ihrisku nevyzeráme tak, ako chceme a zmenili sme niekoľko vecí," dodal Chorvát v angličtine.
Tolič patrí pred novinármi k úprimným, otvoreným futbalistom Slovana. Vie byť aj kritický, no tentokrát vyzdvihol seba a spoluhráčov za skvelú efektivitu.
Slovan mal v dueli menej streleckých pokusov (9 k 15), ako aj štatistiku očakávaných gólov (1,5xG k 2,1xG), no mal viac striel medzi tri žrde súpera. Zo šiestich zakončení, ktoré smerovali na bránu DAC, skončili tri v sieti.
V Slovane si získal sebavedomie
O presné zásahy belasých sa postarali postupne Tigran Barseghyan, Marko Tolič a víťazný gól strelil Cesar Blackman.
Po presnom zásahu do siete svojho bývalého zamestnávateľa Panamčan veselo oslavoval. „Je to môj bývalý klub, no bol to víťazný gól a bol som veľmi šťastný," povedal po dueli.
„Prišiel som do Slovana, ktorý mi dal všetko. Získal som sebavedomie. Od prvého dňa ma brali ako rodinu," pokračoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - DAC
Blackman vidí v tejto sezóne Dunajskú Stredu ako možno najväčšieho súpera v boji o ligový titul: „Tiež bojujú o titul. Povedal som, že tento rok bude liga náročnejšia ako minulú sezónu."
Zápasy Slovana s Dunajskou Stredou sú vždy výnimočné. Kvalitou futbalu, emóciami či bojovnosťou na trávniku. Obe mužstvá idú vo vzájomných zápasoch na hranicu svojich síl.
Zaslúžili sme si bod, tvrdil penaltový smoliar
Teraz sa to potvrdilo. Vždy, keď Slovan skóroval, našiel DAC gólovú odpoveď. V oboch góloch hostí mal prsty Ammar Ramadan. Prvý strelil, na druhý asistoval. Patril k najlepším hráčom na ihrisku.
„Zaslúžili sme si aspoň bod. Hrali sme dobre, bojovali sme a budeme v tom pokračovať," tvrdil reprezentant Sýrie po tesnej prehre.
Práve Ramadan mohol byť hrdina, keď rozhodca nariadil v 82. minúte pokutový kop pre hostí po nedovolenom zákroku Tigrana Barseghjana.
„Vedel som, že Takáč pôjde do ľavej strany. Chcel som to poslať do opačnej strany, ale po zemi," opisoval Ramadan, ktorý poslal loptu z bieleho bodu vysoko nad bránu Slovana.
„Veľa sme behali, boli sme unavení. Môžete tak prísť o koncetráciu. Preto som možno poslal loptu tak vysoko. Bolí to, ale taký je futbal," ozrejmil.
Toličovi pripomenul Sergia Ramosa
„Šokovalo ma to," tvrdil o nepremenenej penalte Tolič zo Slovana. „Pripomenulo mi to penaltu Sergia Ramosa v Lige majstrov," zasmial sa.
Po zle kopnutej penalte pristúpil k Ramadanovi Tigran Barseghjan zo Slovana, ktorý sa ho snažil utešiť.
„Je to veľká osobnosť. Sme priatelia. Rešpektujeme sa. Povedal mi pozitívne veci. Spomenul, že on sám minul penaltu v dôležitom európskom zápase. A to hrali o veľké peniaze," zakončil Ramadan.
„To, že nepremenil penaltu, sa stáva. Nerobil by som z toho nejakú vedu Jeho to mrzí najviac," povedal o smolnom momente kouč DAC Branislav Fodrek.
„Siahali sme na remízu, ktorá by zápasu svedčala viac, ale futbal sa hrá na góly a v tom bol Slovan lepší. Defenzíva Slovana bola lepšia ako naša ofenzíva. Nedokázali sme sa presadiť tak, ako inokedy," zhodnotil duel tréner hostí.
To je Slovan, vraví Weiss
„Výborny futbal so šťastným koncom pre nás," poznamenal domáci kouč Vladimír Weiss starší. Ten sa vrátil na lavičku Slovana po trojtýždňovom treste, ktorý si odpykával za slovný útok na rozhodcov po zápase 5. kola s Michalovcami.
„Dunajská Streda hrala výborne. Má moderné mužstvo. Obrovskou vôľou sme zvrátili zápas v náš prospech," pochválil kvalitu súpera.
Jeho zverenci viedli v zápase trikrát, keď sa na nich dvakrát súper gólovo dotiahol: „To sme my. Vždy povolíme, keď si myslíme, že máme navrch. Potom zapneme, keď treba. To je Slovan."
Slovenský majster inkasoval v siedmich zápasoch dohromady jedenásťkrát. Z prvej štvorky tímov v tabuľke ide o najväčšie číslo.
„Dostávame veľa gólov. Prišli noví hráči, ktorí sa musia ešte veľa učiť. Dnes nemáme v strede poľa Kankavu s Kuckom, čo bol betón," hľadá problém Weiss.
Priznal záujem o hráča DAC
O týždeň sa jeho tím predstaví v Trenčíne, kde kouč opäť zamieša zostavu. Naznačil, že dá príležitosť mladším hráčom.
„Ľudia povedia, prečo tam nedám mladým. Dám ich, možno aj v Trenčíne, ale s mladými ešte nikto nič nevyhral. Nino (Marcelli) aj Yirajang sú hráči, ktorí sú pre Slovan veľmi perspektívni," poznamenal.
V zápase s Dunajskou Stredou mu chýbala najnovšia akvizícia Andraž Šporar, ktorý sa zranil na piatkovom tréningu. „Mali sme ľahký tréning. Dotrénoval, no potom som videl u fyzioterapeutov. Vravel mi, že ho niečo pichlo. Chýbať bude plus-mínus dva týždne," vysvetlil Weiss.
Kouč belasých však na tlačovej konferencii vyzdvihol najmä jedno meno z tímu Dunajskej Stredy, a to spomínaného Ammara Ramadana.
„Je výborný hráč. Vyzerá byť, ako ja vravím, výborný chlapec. Posledný rok vyrástol. Hľadal sa, ale dnes je ťahúň Dunajskej Stredy. Mali sme o neho pred rokom záujem, ale predĺžil zmluvu, takže asi je tam spokojný. Taká ozdoba Dunajskej Stredy," opísal ho Weiss.