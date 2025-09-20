Šláger plný gólov prial majstrovi. DAC zmarila šancu na bod katastrofálne kopnutá penalta

Niké liga - 8. kolo
Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 3:2 (1:1)
Góly: 10. Barseghjan (Blackman), 48. Tolić, 76. Blackman (Yirajang) – 41. Ramadan (Mendez), 64. Djukanović (Ramadan)
Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Poláček
ŽK: Tolič
Diváci: 9487
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Pokorný (68. Ibrahim), Savvidis - Barseghjan (90. Marcelli), Tolič, Weiss ml. (74. Yirajang) - Kucharevyč (74. Mak)
DAC: Popovič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez (86. Sylla) - Tuboly (86. Gueye) - Ouro (90. Gagua), Gruber (86. Herc) - Redzic, Djukanovič, Ramadan
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 8. kola Niké ligy nad Dunajskou Stredou 3:2 a pripravili jej prvú prehru v sezóne.
Po sobotňajšom triumfe sa stále nezdolaný úradujúci majster posunul v neúplnej tabuľke na druhé miesto so ziskom 15 bodov, DAC má na konte 14 bodov a patrí mu tretia priečka.
Prvá je Trnava o skóre pred Slovanom, navyše má k dobru nedeľný domáci súboj s Michalovcami.
Barseghjanova prudká strela ľavačkou aj s prispením Tubolyho teča skončila v hornom rohu brány a Slovan už v 10. minúte viedol - 1:0.
V 34. minúte Nemanič po rohu tesne minul cieľ, no ešte do polčasu v poli lepší hostia vyrovnali.
Ramadan sa za pokutovým územím oprel do lopty a prízemnou strelou k žrdi prekonal Takáča - 1:1.
„Belasým“ vrátil vedenie krátko po prestávke Tolič, ktorý sa presadil dorážkou zblízka - 2:1. DAC však aj druhýkrát v zápase zmazal manko po hlavičke Djukanoviča - 2:2.
V 72. minúte mohol byť útočník DAC hrdinom stretnutia, ale na dvakrát pred Takáčom neuspel.
A tak platilo nedáš-dostaneš, v 76. minúte Yirajang našiel krížnym pasom v pokutovom území Blackmana a ten zblízka prekonal Popoviča - 3:2.
Hostia už do tretice nenašli odpoveď, keď Ramadan prekopol z jedenástky bránu.