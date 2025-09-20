Šláger plný gólov prial majstrovi. DAC zmarila šancu na bod katastrofálne kopnutá penalta

Mykola Kucharevyč, Ibrahim Rahim, Kyriakos Savvidis a Kenan Bajrič (všetci Slovan) sa tešia z gólu.
Mykola Kucharevyč, Ibrahim Rahim, Kyriakos Savvidis a Kenan Bajrič (všetci Slovan) sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|20. sep 2025 o 22:21
Dunajská Streda sa dvakrát dokázala vrátiť do zápasu.

Niké liga - 8. kolo

Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 3:2 (1:1)

Góly: 10. Barseghjan (Blackman), 48. Tolić, 76. Blackman (Yirajang) – 41. Ramadan (Mendez), 64. Djukanović (Ramadan)

Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Poláček

ŽK: Tolič

Diváci: 9487

Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Pokorný (68. Ibrahim), Savvidis - Barseghjan (90. Marcelli), Tolič, Weiss ml. (74. Yirajang) - Kucharevyč (74. Mak)

DAC: Popovič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez (86. Sylla) - Tuboly (86. Gueye) - Ouro (90. Gagua), Gruber (86. Herc) - Redzic, Djukanovič, Ramadan

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 8. kola Niké ligy nad Dunajskou Stredou 3:2 a pripravili jej prvú prehru v sezóne.

Po sobotňajšom triumfe sa stále nezdolaný úradujúci majster posunul v neúplnej tabuľke na druhé miesto so ziskom 15 bodov, DAC má na konte 14 bodov a patrí mu tretia priečka.

Prvá je Trnava o skóre pred Slovanom, navyše má k dobru nedeľný domáci súboj s Michalovcami.

Barseghjanova prudká strela ľavačkou aj s prispením Tubolyho teča skončila v hornom rohu brány a Slovan už v 10. minúte viedol - 1:0.

V 34. minúte Nemanič po rohu tesne minul cieľ, no ešte do polčasu v poli lepší hostia vyrovnali.

Ramadan sa za pokutovým územím oprel do lopty a prízemnou strelou k žrdi prekonal Takáča - 1:1.

„Belasým“ vrátil vedenie krátko po prestávke Tolič, ktorý sa presadil dorážkou zblízka - 2:1. DAC však aj druhýkrát v zápase zmazal manko po hlavičke Djukanoviča - 2:2.

V 72. minúte mohol byť útočník DAC hrdinom stretnutia, ale na dvakrát pred Takáčom neuspel.

A tak platilo nedáš-dostaneš, v 76. minúte Yirajang našiel krížnym pasom v pokutovom území Blackmana a ten zblízka prekonal Popoviča - 3:2.

Hostia už do tretice nenašli odpoveď, keď Ramadan prekopol z jedenástky bránu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 22:21
