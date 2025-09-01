Slovan si už vyhliadol náhradu za Strelca. Vrátiť by sa mohol obľúbený slovinský útočník

BRATISLAVA. Dávid Strelec v pondelok oficiálne prestúpil do Middlesbrough FC. To je dôvod, prečo ŠK Slovan Bratislava hľadá nového útočníka so schopnosťou pravidelne strieľať góly.
Dobre sa chytil šance Ukrajinec Mykola Kucharevič, ktorý v desiatich stretnutia za "belasých" skóroval päťkrát, no nie je prvou voľbou trénera Vladimíra Weissa staršieho. Zrejme ani hetrik do siete Košíc po víťazstve 3:2 na Tehelnom poli jeho pozíciu v klube nezmení.
Črtá sa veľkolepý návrat. Novou posilou by mal byť Slovinec Andraž Šporar, ktorý už v minulosti dres "slovanistov" obliekal.
Práve počas 6. kola Niké ligy bol spozorovaný na štadióne. Bol v prítomnosti generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho a športového riaditeľa Róberta Vitteka.
To, že sa Šporar nachádzal na Tehelnom poli, neušlo fanúšikom, ktorí pred začiatkom stretnutia skandovali jeho meno. Aktuálne 31-ročný útočník nefiguroval na súpiske svojho súčasného zamestnávateľa Alanyasporu v zápase tureckej ligy proti Besiktasu.
Slovinec hral za Slovan od januára 2018 do januára 2020. Za toto obdobie strelil v 78 zápasoch skvelých 60 gólov a na 17 ďalších prihral.
Dvakrát bol aj najlepším strelcom súťaže. Získal ligový titul aj Slovenský pohár. Zbožňovali ho priaznivci Slovana a neraz bol aj kapitánom klubu.
Jeho odchod do portugalského Sportingu Lisabon za šesť miliónov eur bol doteraz najdrahším prestupom zo slovenskej súťaže. To sa môže zmeniť po oficiálnom potvrdení odchodu Strelca do Anglicka - čiastka by sa mala pohybovať vrátane bonusov na úrovni 10 miliónov eur.