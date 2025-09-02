Návrat prišiel v správny čas. Chcem opäť dávať góly, Slovan milujem, vraví Šporar

BRATISLAVA. Slovinský futbalista Andraž Šporar verí, že návrat do Slovana Bratislava prišiel v tom správnom čase. Do belasého dresu sa oblečie po päťročnej pauze.
Slovinský reprezentant sa nikdy netajil tým, že by sa raz na Tehelné pole chcel vrátiť. Na pôsobenie v Slovane má podľa vlastných slov len tie najlepšie spomienky.
„Cítim, že toto je ten správny moment na návrat. Hral som v Portugalsku, Grécku či Turecku, no tu na Slovane som sa cítil vždy dobre. Prežil som tu najkrajšie momenty mojej kariéry, mám tu veľa kamarátov.
Mám Slovan veľmi rád. Aj preto som sa vrátil. Prežívam veľmi pozitívne pocity,“ prezradil Slovinec pre oficiálny klubový web slovenského majstra.
Šporarov prvý angažmán bol osobne i tímovo úspešný - v 78 štartoch dal 60 gólov, pridal k nim 17 asistencií. Jeho túžbou je na tieto štatistiky nadviazať.
„Chcem dávať góly, podobne ako pri prvom angažmáne. Verím, že pomôžem tímu gólmi, prihrávkami, a hlavne, že budem zdravý. Neviem sa už dočkať, kým to celé začne, verím, že spoločne opäť zažijeme niečo dobré,“ pokračoval.
Tridsaťjedenročný zakončovateľ by mal v útoku vytvoriť dvojicu s Mykolom Kucharevičom, 24-ročný Ukrajinec sa v uplynulom dueli 6. kola Niké ligy proti Košiciam blysol hetrikom.
„Musíme sa spoločne pozerať dopredu. Vieme, aké sú naše ciele v lige a pohári, čaká nás Konferenčná liga, kde sa pokúsime dosiahnuť čo najviac,“ vyhlásil Šporar, ktorý v marci 2019 pokrstil otvorenie nového Tehelného poľa dvoma gólmi proti Trnave.