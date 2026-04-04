Mizerná efektivita, ktorá sužuje Trnavu. Prečo má Spartak najhoršiu jarnú formu?

Na snímke vpravo hráč Trnavy Idjessi Metsoko a hráč Slovana Rahim Ibrahim počas osemfinále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|4. apr 2026 o 07:30
Spartak Trnava strelil len dva góly na jar. Oveľa menej, než ukazuje štatistika očakávaných gólov.

Hrozný zápas. Katastrofa. Hanba. Slová, ktorými opisovali hráči Trnavy jarné zápasy v Niké lige.

Po jesennej časti patrilo Spartaku tretie miesto v tabuľke so stratou štyroch bodov na lídra tabuľky – Slovan Bratislava.

V tejto chvíli je štvrtý a za prvým miestom zaostáva o dvanásť bodov. Okrem toho vypadol zo Slovnaft Cupu.

Trnava má na jar druhú najhoršiu formu v Niké lige. Horšie je na tom iba Prešov. Sportnet priblížil hlavný dôvod, prečo Spartak v poslednej dobe nevyhráva zápasy.

Šance sú, ale rozdiel je v ich premienaní

Trnava pred jarnou fázou posadila na lavičku Španiela Antonia Muñoza. Pod jeho taktovkou vypadla z pohára s Podbrezovou (prehra 1:4) a v lige má bilanciu 1 výhra, 2 remízy a 3 prehry. Posledná sa zrodila v Michalovciach (1:3).

Hráči Trnavy. (Autor: TASR)

„Stále hovoríme o tom istom, že si vytvárame veľa príležitostí, ale rozdiel je v tom, či ich premeníme alebo nie," hneval sa kouč na slabú efektivitu jeho mužstva. 

Zopakoval si slová z februára, keď jeho zverenci v Michalovciach remizovali (1:1). „Mali sme šance, aby sme zápas zlomili, ale neboli sme schopní ich premeniť," tvrdil Muñoz.

„Mali sme päť či šesť čistých šancí. Súper mal jednu, ktorú využil," zhodnotil posledné stretnutie pred reprezentačnou prestávkou Timotej Kudlička. 

Premárnili najviac veľkých príležitostí

Slabinou Trnavy je v tejto sezóne zahadzovanie gólových príležitostí. 

Spartak si v tejto sezóne vytvoril 73 veľkých šancí. Viac ich má v lige len Podbrezová (74). No Trnava ich zahodila najviac, a to až 48.

Ktorí hráči Trnavy nevyužili najviac veľkých šancí v Niké lige?

10: Timotej Kudlička

6: Abdulrahman Taiwo

4: Michal Ďuriš

4: Jakub Paur

3: Stefan Škrbo

Spomedzi šiestich jarných zápasov mal len v jednom súper Trnavy viac streleckých pokusov. Zaujímavosťou je, že išlo o jediný duel, ktorý doposiaľ na jar Spartak vyhral. V Žiline 1:0.

Tento triumf prišiel po tvrdej facke z Tehelného pola.

„Nezaslúžili sme si prehrať 0:4 (so Slovanom), ale taká je realita. Nie sme efektívni, šance sme mali. Je to proces, musíme veriť procesu, čo sme nastavili,“ opisoval Muñoz.

Na snímke hlavný tréner Trnavy Antonio Munoz. (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)

Chýba zakončovateľ

Spartak strelil v tejto sezóne len 36 gólov, čo je až šiesty najlepší útok v ligovej súťaži.

Na domácom štadióne ich dokonca strelil iba pätnásť. O šesť menej než vonku. Ide o najmenší počet domácich gólov spomedzi všetkých tímov v skupine o titul.

xG vs skutočné góly Trnavy na jar

Očakávané góly: 7,3

Strelené góly: 2

Stále ale treba konštatovať – Spartak si príležitosti na skórovanie vytvára.

V tejto sezóne zaznamenal 699 dotykov s loptou v šestnástkach súpera. Ide o najväčšie číslo v lige.

Chýba mu však chladnokrvný zakončovateľ. Niekto ako Andraž Šporar v drese Slovana. 

Trnava vystrelí v priemere 16-krát na zápas. Ide o druhý najtvorivejší útok v lige po Dunajskej Strede. Na brány súperov však smeruje v priemere len štyri a pol strely na duel v priemere, čo je až šieste najlepšie číslo v slovenskej súťaži.

Jeden triafa mimo, druhý páli do brankára

Tréner Antonio Muñoz po svojom príchode zamiešal zostavu, pričom začal využívať systém na štyroch obrancov. 

Na snímke uprostred Timotej Kudlička (Trnava), vľavo brankár Dominik Takáč a vpravo Sandro Cruz (obaja Slovan). (Autor: Tlačová agentúra SR)

Do základnej jedenástky postavil do útoku Idjessiho Metsoka, do stredu poľa zimnú posilu Marina Laušića, pričom menej priestoru dostáva trojica nigérijských futbalistov – Hilary Gong, Philip Azango či Abdulrahman Taiwo.

Posledný menovaný útočník Taiwo si v priemere vytvorí 0,61 očakávaného gólu na zápas, pričom len 43 percent všetkých jeho striel smeruje na brány súperov (13. v tejto štatistike medzi útočníkmi v lige, pozn. red.).

TOP 5 strelcov Trnavy v sezóne 2025/2026 v Niké lige

6: Abdulrahman Taiwo

5: Timotej Kudlička

4: Roman Procházka

3: Idjessi Metsoko

3: Michal Ďuriš

Druhý najlepší strelec v tíme Timotej Kudlička si zasa vytvára v priemere na duel 0,34 očakávaného gólu, pričom až 53 percent jeho striel smeruje na brány súperov. Ide o najlepšie číslo medzi krídelníkmi v lige. 

Možno ide o psychiku

Je vidieť, že aj najgólovejší hráči Spartaka majú veľké problémy. Jeden netriafa toľko bránu, druhý páli až príliš do gólmanov.

Trnava má druhú najlešiu obranu v Niké lige (29), no keď nezačne strieľať góly, môže sa prepadnúť na spodok tabuľky skupiny o titul, pričom už v najbližšom kole vyzve Podbrezovú, ktorá na ňu stráca štyri body.

Na jar odohrala so Železiarmi dva zápasy, z ktorých má nepriaznivé skóre 1:9.

„Spartak si vytvára veľa gólových príležitostí. Kudlička mohol proti Michalovciam streliť hetrik. Trnavu trápi premieňanie šancí. Možno ide o psychiku," povedal v poslednej epizóde ligového magazínu Góóól na Voyo expert Martin Mikulič.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

