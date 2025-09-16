Stihol už odohrať aj súťažný zápas. Africký obranca uspel na skúške v Košiciach

Do Košíc prišiel z francúzskeho klubu Evian Thonon Grand Geneve.

KOŠICE. Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 21-ročný senegalský obranca Amadou Aly Aidara.

Premiéru v novom drese absolvoval už v nedeľňajšom zápase 3. kola Slovenského pohára v Spišskom Podhradí (7:1), v ktorom odohral 29 minút. Košický klub informoval o zmene v kádri na oficiálnej stránke.

Aidara prišiel do Košíc z francúzskeho klubu Evian Thonon Grand Geneve. „Aly Aidara k nám síce prestúpil až v závere prestupového obdobia, ale ešte predtým absolvoval v našom klube skúšku.

Trénoval s nami vyše mesiaca a zaujal nás natoľko, že sme sa rozhodli dať mu príležitosť. Na obrancu má veľmi dobrú postavu, rovnako sa prezentuje veľmi dobrým riešením herných situácií.

Pevne verím, že bude v našom klube napredovať a vzájomná spolupráca prinesie osoh obom stranám, klubu i hráčovi,“ uviedol športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara.

Aidara podpísal s FC Košice zmluvu s platnosťou do 30. júna 2028.

