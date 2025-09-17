Paríž si brúsi zuby na držiteľku Zlatej lopty. Prvú ponuku odmietla

PARÍŽ. Francúzsky ženský futbalový tím Paríž Saint-Germain má eminentný záujem o služby dvojnásobnej držiteľky Zlatej lopty.
Jeho vedenie už údajne predložilo ponuku španielskemu FC Barcelona na prestup 31-ročnej španielskej stredopoliarky Alexie Putellasovej. Agentúre AFP to potvrdil zdroj blízky rokovaniam.
Tie údajne prebiehajú už niekoľko dní, no sú zatiaľ "pomerne obmedzené" a nie je isté, či sa transfer uskutoční pred piatkovou uzávierkou prestupového obdobia.
Putellasová, ktorá má zmluvu s FC Barcelonou do konca sezóny 2025/2026 s opciou na ďalší rok, už údajne odmietla ponuku PSG na štyri roky s vyšším platom, než má v Barcelone.
Podľa AFP "diskusie ešte nie sú uzavreté". Putellasovej okolie sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo.
FC Barcelona, ktorý prechádza finančnými ťažkosťami aj z dôvodu prestavby štadióna Camp Nou, sa v lete rozlúčil s viacerými hráčkami vrátane Jany Fernándezovej, Fridoliny Rolfovej a Ingrid Engenovej.
Parížsky tím prišiel o hviezdnu útočníčku Marie-Antoinette Katotovú a stredopoliarku Grace Geyorovú, no medzičasom získal obrankyňu a kapitánku Realu Madrid Olgu Carmonaovú.
Ak by sa prestup Putellasovej realizoval, išlo by o najväčší ženský prestup tohto leta.