Lepší je len Barseghjan. Nemá rešpekt a je arogantný, to je dobré, tvrdil tréner Slovana

Rodina pre neho znamená všetko. Nikdy nezabudne na radu, ktorú mu dal jeho otec: „Je mi jedno, koľko peňazí zarábaš vo futbale, alebo čo robíš so svojím životom. Len chcem, aby si bol dobrý človek,” pripomenul otcove slová.

Kyziridis v súčasnosti patrí k najlepším hráčom v slovenskej najvyššej súťaži. Bez jeho gólov by Michalovce neboli tam, kde sú. Na ceste do nadstavby so skupinou víťazov.