Newcastle odmietol prvú ponuku Liverpoolu na Isaka, Švéd trvá na odchode

LONDÝN. Anglický futbalový klub Newcastle United odmietol úvodnú ponuku FC Liverpool na prestup švédskeho útočníka Alexandra Isaka.

Podľa britských médií ponúkli úradujúci šampióni Premier League za 25-ročného kanoniera približne 110 miliónov libier (cca 126 miliónov eur) plus bonusy, no "The Magpies" trvajú na sume 150 miliónov libier.

Isak, ktorý v minulej sezóne strelil 23 gólov a pomohol Newcastlu k postupu do Ligy majstrov, má ešte tri roky platnú zmluvu.

Tento týždeň však netrénoval s tímom na ázijskom turné, klub uviedol ako dôvod menšie zranenie stehna.