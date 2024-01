Chcú ho v Ázii. Najväčšie eso pravdepodobne opustí Slovan, priznal Kmotrík

BRATISLAVA. Pred sezónou už mal Aleksandar Čavrič zbalené, odovzdal byt. Mal zamieriť do Ruska, alebo do jedného z klubov, ktoré patria do arabského sveta.

Čavrič však zostal a Slovanu svojimi gólmi výrazne na jeseň pomohol.

"Bez Čavriča by sme dnes neboli tam, kde sme. Platí to o domácej lige aj Európe. Je to vynikajúci futbalista. Momentálne si bez neho neviem mužstvo predstaviť. Dáva do hry aj srdce a má obrovskú kvalitu," vravel ešte na jeseň tréner Vladimír Weiss st.