Mal toho plné zuby, láka ho Slovan. Môže to byť posledná šanca na dobrý prestup

BRATISLAVA. Bol to najdrahší prestup v dejinách Dunajskej Stredy a jeden z najväčších v rámci slovenskej ligy.

Keď v lete minulého roka Nikola Krstovič zamieril do U.S. Lecce, tak to bola veľká udalosť, aspoň v rámci slovenskej ligy. Klub z talianskej ligy zaňho zaplatili sumu okolo 4,5 milióna eur. To vôbec nie je v tuzemských pomeroch bežné.

Černohorský útočník sa v Serie A ihneď uchytil, v prvých troch zápasoch dal tri góly.