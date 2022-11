Hráč Slovana požiadal o slovenské občianstvo, potvrdil to Kmotrík

BRATISLAVA. Srbský futbalista Aleksandar Čavrič, ktorý od septembra 2016 pôsobí v bratislavskom Slovane, požiadal o slovenské občianstvo.

Na sociálnej sieti twitter o tom informoval redaktor RTVS Tomáš Kotlárik. Novinár uvádza, že túto informáciu potvrdil majiteľ klubu Ivan Kmotrík starší.

"Niečo sa robí, aby mohol mať slovenské občianstvo a pripadne by pomohol slovenskej reprezentácii. Isto by bol aj pre reprezentáciu kľúčový. V akom štádiu to je, neviem," uviedol Kmotrík.