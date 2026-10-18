VIDEO: Messiho štvorminútová gólová kanonáda a Griezmannova asistencia na gól roka

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. okt 2026 o 08:53
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V 27 zápasoch strelil 25 gólov a smeruje k obhajobe Zlatej kopačky.

Lionel Messi rozhodol dvoma gólmi v priebehu štyroch minút o víťazstve futbalistov Interu Miami v zámorskej MLS nad Atlantou 3:1 na jej ihrisku.

Pri prvom góle hostí si argentínsky majster sveta z roku 2022 pripísal už 15. asistenciu v sezóne a vedie štatistiky najlepších ligových nahrávačov aj strelcov.

V 27 zápasoch strelil 25 gólov a smeruje k obhajobe Zlatej kopačky pre najlepšieho kanoniera súťaže. Messi v 56. minúte zvýšil náskok Miami na 2:0.

VIDEO: Prvý gól Messiho v zápase

Počas rýchlej akcie si narazil loptu s Germánom Berteramom, prešiel cez obranu domácich a prekonal brankára Lucasa Hoyosa.

Krátko nato dostal na útočnej polovici prihrávku od Luisa Suáreza a po individuálnom prieniku v súboji jeden na jedného obišiel obrancu Juniora Alonsa a následne aj brankára Hoyosa.

VIDEO: Druhý gól Messiho v zápase

Miami, ktoré už má istú účasť v play off, si upevnilo druhé miesto vo Východnej konferencii.

Messi vedie tabuľku strelcov o päť gólov pred bývalým hráčom Slavie Praha Petarom Musom.

Chorvátsky útočník gólom z pokutového kopu v 11. minúte nadstaveného času zabezpečil Dallasu remízu 2:2 na ihrisku Houstonu.

VIDEO: Ojeda strelil gól pätičkou z voleja

Dvakrát skóroval v sobotu aj bývalý Messiho spoluhráč z Barcelony Antoine Griezmann, ktorý pomohol Orlandu k víťazstvu 4:1 nad D.C. United.

Druhý gól floridského tímu strelil Martin Ojeda pohotovou pätičkou z voleja.

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    VIDEO: Messiho štvorminútová gólová kanonáda a Griezmannova asistencia na gól roka
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