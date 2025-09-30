Aké má Slovan v Konferenčnej lige šance na postup? Dáta spoločností sa líšia

BRATISLAVA. Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava si opäť zahrá v hlavnej časti niektorej z európskych súťaží. Tentoraz je oproti minulej sezóne o dve poschodia nižšie.
V Európskej konferenčnej lige ho čaká dokopy šesť duelov, kde sa bude snažiť získať dostatočný počet bodov, aby sa dostal medzi 24 postupujúcich tímov. Pre ďalších 12 sa pohárová Európa skončí.
V rámci EKL sa "belasí" predstavia štvrtýkrát. Raz postúpili priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off. Aké šance však majú v aktuálnom ročníku?
Minulú sezónu to bola prestížna ligová fáza Ligy majstrov. Aj napriek ôsmim prehrám z ôsmich vystúpení to bol obrovský úspech nielen pre klub, ale aj celý slovenský futbal.
Niečo podobné sa očakávalo aj tentoraz, no v 3. predkole vystavilo Slovanu stopku po nervydrásajúcom penaltovom rozstrele kazašské mužstvo Kajrat Almaty.
Po neúspechu v Európskej lige s Young Boys Bern tak ostala už iba najmenej prestížna európska súťaž. A to je výzva pre slovenského majstra uhrať pamätný výsledok.
Vyhliadky "slovanistov" na postup do jarnej časti súťaže nie sú podľa prognóz ružové. Football Meets Data na sociálnej sieti graficky vyjadril, že Bratislavčania skončia tesne za postupovou hranicou.
Malo by im patriť 26. miesto. To, že sa im podarí byť v prvej osmičke, ktorá zaručuje účasť priamo v osemfinále, je na úrovni štyroch percent. Šestnásťfinále ja pravdepodobné na 49 percent.
Iná spoločnosť - Opta - to vidí o čosi priaznivejšie a slovenského fanúšika poteší. Slovan by mal obsadiť 17. pozíciu znamenajúcu jarné play-off.
Postup je na úrovni 55,13 percenta, zatiaľ čo osemfinále je pravdepodobné na 16,36 percenta. Ak by sa darilo slovenskému tímu aj naďalej, šanca na štvrťfinále je prekvapivo vyššia (17,48 %).
To, že budú "belasí" medzi poslednými štyrmi klubmi súťaže EKL je ohodnotené na 6,16 percenta, zatiaľ čo účasť vo finále je na úrovni 1,89 percenta. Ak by celú súťaž dokázali vyhrať, Opta vypočítala, že by bola len 0,53 percentná pravdepodobnosť.
Žreb nebol k slovenskému majstrovi láskavý, no práve preto majú o to väčšiu motiváciu hráči ukázať, že na to majú. Postup do jarnej časti je určite ich prioritou.
Už vo štvrtok 2. októbra o 21.00 h privíta Slovan francúzsky Štrasburg na Tehelnom poli. Zatiaľ čo klub z hlavného mesta Slovenska vedie domácu ligu, hosťom patrí v národnej súťaži 5. miesto po šiestich kolách.
Ďalej ho čakajú súboje s holandským AZ Alkmaar (vonku), fínskym KuPS Kuopio (vonku), španielskym Rayo Vallecano (doma), macedónskou Škendijou (vonku) a švédskym Häckenom (doma).