Ajax reagoval na správanie fanúšikov. Duel sa dohrá pred prázdnymi tribúnami

Rozhodca odviedol hráčov z ihriska na štadióne Johana Cruyffa po siedmich minútach.

Vedenie futbalového klubu Ajaxu Amsterdam sa ospravedlnilo za neprístojnosti svojich fanúšikov.

Nedeľný zápas s Groningenom v Eredivisie najskôr prerušili a neskôr úplne zrušili, lebo fanúšikovia za jednou z bránok zapálili ohňostroje a svetlice.

Rozhodca Bas Nijhuis odviedol hráčov z ihriska na štadióne Johana Cruyffa po siedmich minútach hry za stavu 0:0.

Pokus o pokračovanie zápasu zlyhal po ďalších pyrotechnických výtržnostiach. „To, čo sa stalo, považuje Ajax za úplne nehorázne,“ uviedol klub vo vyhlásení.

VIDEO: Fanúšikovia Ajaxu odpálili pyrotechniku

Oba kluby teraz budú musieť počkať na rozhodnutie Holandského futbalového zväzu (KNVB) o osude zápasu.

Dohrá sa v utorok bez fanúšikov tak, ako sa to stalo aj pred pár rokmi, keď Ajax hral proti Feyenoordu. Aj vtedy sa časť zápasu dohrala pred prázdnymi tribúnami.

