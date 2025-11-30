VIDEO: Fanúšikovia Ajaxu to prehnali s pyrotechnikou a ohňostrojmi. Rozhodca duel predčasne ukončil

Zápas holandskej Eredivisie medzi Ajaxom Amsterdam a FC Groningen bol prerušený po tom, čo skupina fanúšikov Ajaxu odpálila ohňostroj a hádzala pyrotechniku na ihrisko.
Už po piatich minútach hry za stavu 0:0 členovia skupiny F-Side priaznivcov Ajaxu hromadne odpálili pyrotechniku na počesť zosnulého fanúšika, ktorý zomrel začiatkom tohto týždňa.
Keďže štadión zaplnil dym a situácia sa stala nebezpečnou, rozhodca Bas Nijhuis okamžite zápas prerušil.
VIDEO: Fanúšikovia Ajaxu odpálili pyrotechniku
Po takmer 40 minútach zápas znova pokračoval, no len na veľmi krátky čas – tá istá skupina fanúšikov Ajaxu totiž už po pár sekundách opäť hodila na ihrisko pyrotechniku.
Rozhodca stiahol hráčov späť do tunela a rýchlo naznačil definitívne prerušenie zápasu.
V rozhovore pre ESPN Nijhuis potvrdil, že sa rozhodol duel ukončiť: „Starosta Amsterdamu to síce musí schváliť, ale pokiaľ ide o mňa, zápas je oficiálne zrušený. Nemôžem zaručiť bezpečnosť hráčov.“