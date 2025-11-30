VIDEO: Fanúšikovia Ajaxu to prehnali s pyrotechnikou a ohňostrojmi. Rozhodca duel predčasne ukončil

Fanúšikovia Ajaxu odpaľujú pyrotechniku.
Fanúšikovia Ajaxu odpaľujú pyrotechniku. (Autor: Reprofoto: X / 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥)
30. nov 2025 o 23:15
Priaznivci holandského klubu si takto chceli uctiť zosnulého fánúšika.

Zápas holandskej Eredivisie medzi Ajaxom Amsterdam a FC Groningen bol prerušený po tom, čo skupina fanúšikov Ajaxu odpálila ohňostroj a hádzala pyrotechniku na ihrisko.

Už po piatich minútach hry za stavu 0:0 členovia skupiny F-Side priaznivcov Ajaxu hromadne odpálili pyrotechniku na počesť zosnulého fanúšika, ktorý zomrel začiatkom tohto týždňa.

Keďže štadión zaplnil dym a situácia sa stala nebezpečnou, rozhodca Bas Nijhuis okamžite zápas prerušil.

Po takmer 40 minútach zápas znova pokračoval, no len na veľmi krátky čas – tá istá skupina fanúšikov Ajaxu totiž už po pár sekundách opäť hodila na ihrisko pyrotechniku.

Rozhodca stiahol hráčov späť do tunela a rýchlo naznačil definitívne prerušenie zápasu.

V rozhovore pre ESPN Nijhuis potvrdil, že sa rozhodol duel ukončiť: „Starosta Amsterdamu to síce musí schváliť, ale pokiaľ ide o mňa, zápas je oficiálne zrušený. Nemôžem zaručiť bezpečnosť hráčov.“

    dnes 23:15
