Historický moment. Na AFN prvýkrát rozhodovala zápas žena

YAOUNDÉ. Futbalisti Senegalu sa stali víťazmi B-skupiny na 33. ročníku Afrického pohára národov v Kamerune. Partii okolo liverpoolskeho Sadia Maného k tomu stačila aj utorňajšia remíza 0:0 s Malawi.

Favorit duelu mal v zápase prevahu, no obranu Malawi nedokázal prekonať. Napokon mohol aj prehrať, keď desať minút pred koncom odpískal rozhodca v jeho neprospech pokutový kop, no po konzultácii so systémom VAR ho odvolal.

Senegalu na prvenstvo v tabuľke postačilo skóre 1:0.