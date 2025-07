Súper Žiliny môže míňať milióny a má trénera, s ktorým hráči nechcú spolupracovať

BRATISLAVA. Cesta v pohárovej Európe sa začína aj pre druhý tím v tabuľke Niké ligy z vlaňajšej sezóny. MŠK Žilina sa vo štvrtok (24. júla o 21.00 h, vysiela STVR Šport) predstaví v druhom predkole Konferenčnej ligy na poľskej pôde, kde v prvom dueli vyzve tím Raków Čenstochová. „Pamätám si, ako hrala Žilina pred pätnástimi rokmi v skupinovej fáze Ligy majstrov. Postava trénera Pavla Staňa, ktorý je v Poľsku veľmi známy, alebo Adriána Kaprálika, ktorý hral v Górniku Zabrze, určite vzbudzujú záujem poľských fanúšikov o osud Žiliny," tvrdí v rozhovore pre Sportnet ADRIAN HELUSZKA, poľský novinár z portálu Przeglad Sportowy Onet, ktorý pochádza z Čenstochovej, kde pôsobí klub Raków.

Ako zatiaľ hodnotíte letné prestupové obdobie Rakówa? Myslím si, že je to v tejto fáze ťažké definovať. Na jednej strane tréner Marek Papszun tvrdí, že jeho tím je v oveľa lepšej situácii ako pred rokom, ale stojí za to pripomenúť, že Raków sa počas letnej prestávky trápil so zraneniami. Ivi López, Jean Carlos sú stále zranení, Erick Otieno, Adriano Amorim a Lamine Diaby-Fadiga sa len prednedávnom zapojili do hry. Na druhej strane, Vladyslav Koczerhin, ktorý si natrhol krížny väz, bude mimo hry dlhší čas.

(Autor: Archív - Adrian Heluszka)

Prvý ligový zápas v Katoviciach však ukázal, že do tímu prišlo niekoľko cenných posíl. Napríklad Oskar Repka a Karol Struski, ktorí nastúpili priamo do základnej zostavy a odohrali veľmi dobrý zápas. Dokonca sa nebojím povedať, že Repka by mohol byť jedným z najväčších objavov sezóny a hráčom, ktorého v budúcnosti Raków predá s obrovským ziskom do väčšieho európskeho klubu. Raków za neho zaplatil Katoviciam 700 000 eur.

Nový kouč Marek Papszun a celý káder ešte potrebujú čas, pretože Raków si zakladá svoju hru na špecifickej taktike, ale som presvedčený, že ak sa všetci hráči vrátia po zraneniach do optimálnej formy, Raków bude jedným z hlavných kandidátov na zisk poľského titulu. Ako by ste opísali staronového trénera Mareka Papszuna? Pochádzam z Čenstochovej, takže si pamätám dlhé roky pôsobenia Rakówa v nižších ligách. Tento tréner postúpil s klubom z tretej ligy a dosiahol s ním najväčšie úspechy. Vyhral poľskú ligu a pohár. Marek Papszun je pre mňa jednoducho legenda Rakówa. A v očiach mnohých fanúšikov tiež. Samozrejme, v sezóne 2023/2024 doviedol Raków do skupinovej fázy Európskej ligy tréner Dawid Szwarga, ale tento úspech by nenastal, ak by tím nevyhral ligový titul, čo sa podarilo pod vedením Papszuna.

Je to veľmi charizmatický tréner, ktorý sa drží určitých zásad. Verí v kvalitný tréningový proces a svojej taktike, ktorú rok od roka postupne zlepšuje. Podľa môjho názoru je momentálne najlepší ligový tréner v Poľsku a človek, ktorý má v budúcnosti šancu stať sa šéfom lavičky poľskej reprezentácie. Už mal k tomu v minulosti blízko, no prezident poľskej federácie sa nakoniec rozhodol pre Michala Probierza.

Na snímke tréner Rakówa Marek Papszun. (Autor: TASR)

Papszun je veľmi náročný tréner, čo nie vždy vyhovuje hráčom. V prieskume, ktorý sa uskutočnil v minulej sezóne, až 40 percent hráčov Ekstraklasy uviedlo, že by s ním nechcelo spolupracovať. Na druhej strane, tréneri, ktorí už viedli tímy v Ekstraklase, sú ochotní prísť do Rakówa a pracovať ako jeho asistenti. Cesta, ktorú prešiel s Rakówom, pripomína dokonalý filmový scenár. Pokiaľ ide o jeho taktiku, zvyčajne hrá s formáciou 3-4-2-1. S trénerom Papszunom hrajú dôležitú úlohu rýchli krídelní hráči.

Aký ma Raków cieľ v pohárovej Európe a poľskej Ekstraklase? Po minulej sezóne, v ktorej veľa ľudí nestavilo na to, že sa Raków zapojí do boja o titul a nakoniec mu k trofeji chýbal len bod, si myslím, že odpoveď môže byť len jedna. Cieľom pre Raków musí byť boj o titul a ligovú fázu Konferenčnej ligy. Najmä preto, že s trénerom Papszunom sa postup do Európy ešte nepodaril. Tréner často spomína napríklad na dvojzápas proti Slavii Praha spred troch rokov, keď Raków prišiel o postup do skupinovej fázy v poslednej minúte predĺženia. Kto bude najnebezpečnejším hráčom Rakówa pre Žilinu? Je náročné ukázať na jedného konkrétneho hráča, pretože silnou stránkou Rakówa je kolektívna hra. Ešte pred dvoma sezónami by som povedal, že najväčšou hviezdou je Ivi López, ale po jeho vážnom zranení mám dojem, že sa nevrátil na svoju predošlú úroveň.

Určite by som ale vyzdvihol útočníka Jonatana Brauta Brunesa, ktorý v minulej sezóne strelil štrnásť gólov a bol najlepším strelcom Rakówa. Útočník s jeho vlastnosťami a kvalitným zakončením nebol v tíme už dlho. Je mimoriadne efektívny vo finálnej tretine ihriska. Novú sezónu začal už tradične, a to víťazným gólom v Katoviciach.

Jonatan Braut Brunes. (Autor: Archív - Raków Čenstochová)

Okrem toho by som upriamil pozornosť aj na stred poľa, na Oskara Repku a Karola Struského. Najmä prvý z nich je mimoriadne fyzicky silný a má aj prudkú strelu z diaľky. Silnou stránkou Rakówa v minulej sezóne bola aj jeho efektívna obrana. Po dlhom zranení sa do zápasov vrátil aj Michael Ameyaw, ktorý dostal pozvánku do poľskej reprezentácie. V tejto sezóne by mohol byť veľkou zbraňou Rakówa. Je Žilina v Poľsku známa? Mnohí fanúšikovia, najmä na juhu Poľska, si pri spomenutí slovenských klubov nevyhnutne predstavia MŠK Žilina. Sám si pamätám, ako hrala Žilina pred pätnástimi rokmi v skupinovej fáze Ligy majstrov. V Poľsku je známy tréner Pavol Staňo, alebo Adrián Kaprálik, ktorý hral v Górniku Zabrze.

Ako si spomínate na Pavla Staňu? Tréner Staňo je mimoriadne známy a rešpektovaný najmä v Kielciach, keďže vo farbách Korony zaznamenal najvyšší počet štartov v Ekstraklase. Úspešný bol však aj v Plocku a Lecznej. Pre mňa bolo miernym prekvapením, že po nie úplne úspešnom pôsobení v Gorniku Leczna prebral Žilinu. Z jeho hráčskych čias v Ekstraklase si spomínam, že ho pre jeho fyzickú kondíciu často posúvali dopredu a na konci zápasov hral ako útočník (smiech). Kedysi sa dokonca objavila správa, že Staňo bol medzi kandidátmi na nahradenie Mareka Papszuna, keď odišiel z Rakówa po sezóne, ktorá za skončila ziskom poľského majstrovského titulu. Osobne to ale vnímam skôr ako mediálnu fámu. Spomínali ste aj Adriána Kaprálika, ktorý zanechal v Poľsku dobrý dojem... Bol som na derby zápase medzi Górnikom a Ruchom Chorzów na štadióne Silesian Stadium, keď Kaprálik skóroval. Jeho hra sa mi veľmi páčila a bol som úprimne sklamaný z toho, že v zmluve o hosťovaní s Górnikom chýbala klauzula o spätnom odkúpení, pretože by bol hráč, ktorý by bol pre Górnik veľmi užitočný.

Pamätám si, že strelil gól pri svojom debute proti Widzewu, a to už o niečom svedčí. Mal zaujímavé čísla a som presvedčený, že by sa úspešne presadil v špičkovom klube Ekstraklasy.