Skvelý výkon slovenského futbalistu. V Lige majstrov strelil dva góly

TASR|17. sep 2025 o 16:13
Do Slavie prestúpil vo februári tohto roka z MŠK Žilina.

PRAHA. Slovenský futbalový stredopoliar Adam Rajnoha sa výraznou mierou podieľal na víťaznom vstupe Slavie Praha do tohosezónnej edície mládežníckej Ligy majstrov.

V úvodnom dueli ligovej fázy súťaže prispel v stredu dvoma gólmi a asistenciou k hladkému triumfu domácich nad nórskym Bodö/Glimt 5:0.

Sedemnásťročný Rajnoha je mládežnícky reprezentant Slovenska. Do Slavie prestúpil vo februári tohto roka z MŠK Žilina a s pražským klubom podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu.

V stretnutí proti Bodö sa gólovo presadil v 39. i 64. minúte a prihrávkou sa podieľal aj na piatom zásahu svojho tímu v 70. minúte.

