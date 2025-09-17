Skvelý výkon slovenského futbalistu. V Lige majstrov strelil dva góly

PRAHA. Slovenský futbalový stredopoliar Adam Rajnoha sa výraznou mierou podieľal na víťaznom vstupe Slavie Praha do tohosezónnej edície mládežníckej Ligy majstrov.
V úvodnom dueli ligovej fázy súťaže prispel v stredu dvoma gólmi a asistenciou k hladkému triumfu domácich nad nórskym Bodö/Glimt 5:0.
Sedemnásťročný Rajnoha je mládežnícky reprezentant Slovenska. Do Slavie prestúpil vo februári tohto roka z MŠK Žilina a s pražským klubom podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu.
V stretnutí proti Bodö sa gólovo presadil v 39. i 64. minúte a prihrávkou sa podieľal aj na piatom zásahu svojho tímu v 70. minúte.