Obertova asistencia pomohla predĺžiť víťaznú sériu. Chlapci idú na plný plyn, vraví tréner

Futbalistom talianskeho Cagliari Calcio so slovenským obrancom Adamom Obertom sa momentálne v Serii A výsledkovo darí.
Jednoznačné víťazstvo 4:0 nad Hellasom Verona bolo ich tretie v rade, vďaka čomu urobili dôležitý krok za zotrvaním v najvyššej súťaži aj na ďalšiu sezónu.
Dvadsaťtriročný reprezentant Slovenska zaknihoval druhú asistenciu v tomto ročníku a potvrdil príslušnosť medzi dôležitých členov tímu.
„Chalani idú na plný plyn, to je potešujúce, keďže v tomto období nám chýbajú dôležití hráči. Musíme však zostať skromní a ďalej pracovať, pretože liga je zradná. Hellas nám robil problémy, ale okrem skóre, ktoré bolo vysoké, sme hrali podľa mňa jednoducho a systematicky.
Hráči medzi sebou dobre spolupracovali, boli pokojní aj v situáciach, keď sme mali početnú prevahu. Zlepšili sme sa, ale stále je pred nami cieľ zachrániť sa,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku tréner domácich Fabio Pisacane.
VIDEO: Zostrih zápasu Cagliari - Hellas Verona
Štyria rôzni strelci sú dobrou správou aj z pohľadu produktivity, Cagliari si postupne v tejto štatistike vylepšuje bilanciu. Ústrednou postavou tretieho víťazstva za sebou bol turecký útočník Semih Kilicsoy:
„Gól je pre útočníka vždy dôležitý, bolo vzrušujúce ho oslavovať s našimi fanúšikmi. Teší ma zisk troch bodov, vedeli sme, že zápas bude náročný, ale pripravovali sme sa s maximálnou koncentráciou a dali sme do toho všetko. Každý bol pripravený navzájom si pomôcť a preniesli sme vynaloženú robotu na trávnik.“
Cagliari sa posunulo po sobote na priebežné 12. miesto v tabuľke, na zostupové priečky má momentálne 11-bodový náskok. „Chcel by som pochváliť mnohých hráčov, ktorí sú kedykoľvek pripravení zasiahnuť. Postupne nachádzame istoty, v tomto momente máme definovanú kostru tímu.
Je tam kontinuita výkonnosti a z toho vyplýva využiteľnosť mnohých hráčov. Silou tohto tímu je kolektív. Je tam priestor na zlepšenie, keď naďalej budeme spoločne pracovať s obetavosťou a koncentráciou,“ dodal v pozápasovom hodnotení Pisacane.