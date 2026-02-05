Slovan získal na hosťovanie mladého slovenského útočníka. Má veľký potenciál, teší sa Kmotrík

Adam Griger
Adam Griger (Autor: X/Hradec Kralove)
TASR|5. feb 2026 o 15:59
Prichádza z českého klubu Hradca Králové.

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava posilnil svoju ofenzívu o útočníka Adama Grigera.

Slovenský mládežnícky reprezentant prichádza do tímu lídra Niké ligy na ročné hosťovanie z Hradca Králové, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup.

Dvadsaťjedenročný Griger prešiel akadémiou rakúskeho LASK Linz, neskôr pôsobil v juniorke Cagliari či Granade.

Reprezentant 21-ky

V aktuálnej kvalifikácii ME nastúpil za reprezentačnú 21-ku vo všetkých šiestich zápasoch. Je jedným z najmladších debutantov v histórii Niké ligy, keď svoj prvý ligový duel odohral ako 16-ročný.

Robustný typ útočníka by mal rozšíriť možnosti Slovana v ofenzívnej formácii. „Získavame hráča s veľkým potenciálom do budúcna, slovenského mládežníckeho reprezentanta do 21 rokov.

Adam nám zvýši konkurenciu v ofenzíve, príchod tretieho hrotového útočníka dáva trénerovi alternatívu aj pre iné rozostavenie. Verím, že Adam bude pre nás prínosom a svojimi výkonmi zabojuje o následný trvalý transfer,“ povedal pre klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Griger hrával v mládežníckych kategóriách za rodný Prešov či Poprad, od roku 2020 pôsobil v Michalovciach, kde v auguste 2020 ako 16-ročný debutoval v najvyššej súťaži. Celkovo si za MFK Zemplín pripísal päť štartov.

VIDEO: Adam Griger na štadióne Slovana Bratislava

Hral v Rakúsku

Jeho talent si všimli v rakúskom Linzi, od roku 2021 bol súčasťou LASK. Za tamojší prvý tím debutoval v rakúskej Bundeslige v máji 2021. Po hosťovaní v Juniors OÖ nasledoval presun do talianskeho Cagliari, v sezóne 2022/23 hral prevažne za juniorku Cagliari v Primavera.

Jeden štart si zapísal aj za A-tím v Serii B. Na sezónu 2023/24 sa presunul do španielskej Granady, následne odohral vydarený ročník za Hradec Králové, kde strelil štyri ligové góly a jeden pridal aj v pohári.

Reprezentoval na MS do 20 rokov 2023 a rovnako na domácom európskom šampionáte kategórie do 19 rokov v roku 2022, v súboji s Rumunskom dal víťazný gól Slovenska.

„Slovan je veľký klub a je pre mňa cťou, že o mňa prejavil záujem. V televízii som zvykol sledovať jeho európske zápasy a hovoril som si, aké by bolo krásne niečo také zažiť na Tehelnom poli.

Zároveň sa teším, že po niekoľkých rokoch v zahraničí budem bližšie k rodine. Prichádzam s túžbou vydať zo seba to najlepšie, plniť to, čo bude tréner odo mňa vyžadovať, byť nápomocný tímu a gólový, aby mali fanúšikovia radosť,“ vyhlásil Griger.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

