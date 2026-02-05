Slovan získal na hosťovanie mladého slovenského útočníka. Má veľký potenciál, teší sa Kmotrík

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava posilnil svoju ofenzívu o útočníka Adama Grigera.
Slovenský mládežnícky reprezentant prichádza do tímu lídra Niké ligy na ročné hosťovanie z Hradca Králové, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup.
Dvadsaťjedenročný Griger prešiel akadémiou rakúskeho LASK Linz, neskôr pôsobil v juniorke Cagliari či Granade.
Reprezentant 21-ky
V aktuálnej kvalifikácii ME nastúpil za reprezentačnú 21-ku vo všetkých šiestich zápasoch. Je jedným z najmladších debutantov v histórii Niké ligy, keď svoj prvý ligový duel odohral ako 16-ročný.
Robustný typ útočníka by mal rozšíriť možnosti Slovana v ofenzívnej formácii. „Získavame hráča s veľkým potenciálom do budúcna, slovenského mládežníckeho reprezentanta do 21 rokov.
Adam nám zvýši konkurenciu v ofenzíve, príchod tretieho hrotového útočníka dáva trénerovi alternatívu aj pre iné rozostavenie. Verím, že Adam bude pre nás prínosom a svojimi výkonmi zabojuje o následný trvalý transfer,“ povedal pre klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.
Griger hrával v mládežníckych kategóriách za rodný Prešov či Poprad, od roku 2020 pôsobil v Michalovciach, kde v auguste 2020 ako 16-ročný debutoval v najvyššej súťaži. Celkovo si za MFK Zemplín pripísal päť štartov.
VIDEO: Adam Griger na štadióne Slovana Bratislava
Hral v Rakúsku
Jeho talent si všimli v rakúskom Linzi, od roku 2021 bol súčasťou LASK. Za tamojší prvý tím debutoval v rakúskej Bundeslige v máji 2021. Po hosťovaní v Juniors OÖ nasledoval presun do talianskeho Cagliari, v sezóne 2022/23 hral prevažne za juniorku Cagliari v Primavera.
Jeden štart si zapísal aj za A-tím v Serii B. Na sezónu 2023/24 sa presunul do španielskej Granady, následne odohral vydarený ročník za Hradec Králové, kde strelil štyri ligové góly a jeden pridal aj v pohári.
Reprezentoval na MS do 20 rokov 2023 a rovnako na domácom európskom šampionáte kategórie do 19 rokov v roku 2022, v súboji s Rumunskom dal víťazný gól Slovenska.
„Slovan je veľký klub a je pre mňa cťou, že o mňa prejavil záujem. V televízii som zvykol sledovať jeho európske zápasy a hovoril som si, aké by bolo krásne niečo také zažiť na Tehelnom poli.
Zároveň sa teším, že po niekoľkých rokoch v zahraničí budem bližšie k rodine. Prichádzam s túžbou vydať zo seba to najlepšie, plniť to, čo bude tréner odo mňa vyžadovať, byť nápomocný tímu a gólový, aby mali fanúšikovia radosť,“ vyhlásil Griger.