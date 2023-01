Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Talianskeho superpohára. Vo finále v ňom uvidíme milánske derby medzi AC a Interom.



AC Miláno

Úradujúci šampión Serie A sa v tejto sezóne nachádza na slušnom druhom mieste. Na skvelo hrajúci Neapol však stráca už 9 bodov a s obhajobou titulu to tak príliš ružovo nevyzerá. AC Miláno takisto nevyhralo už tri zápasy v rade, keď po remízach 2:2 s Lecce a AS Rímom prehralo s Turínom v Talianskom pohári po predĺžení. V tomto súboji o trofej s mestským rivalom dostane šancu napraviť si chuť a uvidíme, či sa mu to podarí.



Inter Miláno

Inter Miláno sa do tohto finále prebojoval vďaka triumfu v minuloročnom Talianskom pohári. Tento rok sa mu nevedie úplne zle, keď po 18 zápasoch má na konte 37 bodov a je na štvrtom mieste. Na druhé AC Miláno pritom stráca len jediný bod.

Jeho forma je po reprezentačnej pauze vcelku slušná, keď ešte neprehral a poraziť dokázal aj prvý Neapol. Naposledy Inter cez víkend zdolal Veronu 1:0 a určite sa bude snažiť svoju víťaznú sériu predĺžiť.