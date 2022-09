ONLINE: AC Miláno - Inter Miláno dnes (5. kolo, Serie A)

Prenos

Střídání v týmu AC Milán:

ze hřiště odchází Davide Calabria, přichází Simon Kjaer.

Střídání v týmu AC Milán:

ze hřiště odchází Sandro Tonali, přichází Tommaso Pobega.

83 Zhruba z osmnácti metrů od brány vypálil Divock Origi. Samir Handanovič mohl zůstat ledově klidný, balón prosvištěl vysoko nad břevnem.

82 Lautaro Martínez spadl k zemi poté, co se proti němu ohnal Theo Hernández. Pokud by argentinský útoční pád výrazně nepřihrál, možná že by i francouzský bek dostal druhou žlutou karu.

81 Rozběhla se závěrečná desetiminutovka základní hrací doby. AC Milán udržuje těsné jednobrankové vedení, v posledních minutách má ovšem navrch Inter.

80 Hodně nepovedený pas za obranu v podání Mattea Darmiana. Proti míči vystartoval Mike Maignan a bezpečně ho udržel v rukavicích.

79 Alexis Saelemaekers vyzval k souboji jeden na jednoho Federica Dimarca. Také italský obránce je ale ještě plný sil, takže se oběhnout nenechal.

78 Zas a znovu Mike Maignan, jenž vystartoval proti centru od rohového praporku a balón nekompromisně vyboxoval mimo vápno.

77

Mike Maignan znovu začaroval! Hakan Çalhanoğlu vyslal perfektní ránu do levé šibenice, lépe to snad trefit nešlo, ovšem brankář se vyšponoval do vzduchu a pravou rukou exkluzivně vyškrábl míč nad břevno.

76 Standardku Interu od levé lajny rozehrával Federico Dimarco. Ve vzduchu úřadoval Davide Calabria, který míč prodloužil mimo dosah ostatních fotbalistů. Tlak hostů pokračuje rohovým kopem.

75 Domácí gólman měl nyní i notnou dávku štěstí, Rozběhnutý Edin Džeko střílel z první, ale trefil přímo prostor, kde se francouzský gólman nacházel.

74 Denzel Dumfries byl oproti Divockovi Origimu výrazně pomalejší, ale zapracoval tělem. Soka udržel na zádech a ani přenesení hry na de Vrije nemělo chybu.

Střídání v týmu AC Milán:

ze hřiště odchází Olivier Giroud, přichází Divock Origi.

Střídání v týmu AC Milán:

ze hřiště odchází Junior Messias, přichází Alexis Saelemaekers.

71

Skvělý Mike Maignan drží domácí mužstvo v těsném vedení! Bleskově reagoval na nadějnou hlavičku Lautara Martíneze k pravé tyči, balón rukama udržel před brankovou čárou.

70 Marně se Hakan Çalhanoğlu dožadoval odpískání faulu na svou osobu. Dle arbitra Chiffiho si Sandro Tonali počínal čistým způsobem.

69 Lautaro Martínez pořádně vystrašil fanoušky AC. Od Džeka dostal nahrávku kousek za šestnáctku, rána levačkou se vznesla těsně nad břevno.

67

Inter Milán právě vstřelil branku!

Ještě to bude drama! Minimálně polovina zásluh na kontaktním gólu jde za Matteem Darmianem, který z levé strany vymyslel parádní nahrávku do malého vápna na EDINA DŽEKA, jehož ráně levačkou výraznou měrou pomohla do sítě pravá tyč.

66 Vysoko napadající Brahim Díaz má plno sil. Dostal do úzkých Stefana de Vrije, nizozemský stoper zvládl přenést hru doprava na Dumfriese.

65 Marcelo Brozović chtěl hrát směrem dopředu, ale neměl na koho. Byl nucen sáhnout z poloviny hřiště k malé domů Handanovićovi.

Střídání v týmu Inter Milán:

ze hřiště odchází Joaquín Correa, přichází Edin Džeko.

Střídání v týmu Inter Milán:

ze hřiště odchází Alessandro Bastoni, přichází Federico Dimarco.

Střídání v týmu Inter Milán:

ze hřiště odchází Nicoló Barella, přichází Henrich Mchitarjan.

Střídání v týmu AC Milán:

ze hřiště odchází Charles De Ketelaere, přichází Brahim Díaz.

62 Inter nutně potřebuje nějakou vzpruhu. Simone Inzaghi celkem logicky chystá střídání, podle všeho nezůstane jen u jednoho.

60

AC Milán právě vstřelil branku!

Milánské derby probíhá pod taktovkou RAFAELA LEÃA. Levé křídlo AC obdrželo nahrávku patičkou od Girouda, načež s nečekanou lehkostí oběhl de Vrije s Bastonim a z levé strany zakroutil balón neomylně podél levé nohy padajícího Handanoviče.

59 Vypadá to, že fotbalisté AC mají zápas pevně pod kontrolou. Vytrvale kombinují na obranné polovině a vysunutý hra soupeře jim nedělá žádné problémy.

58 Akce domácího celu pokračovala rohovým kopem. Theo Hernández kroutil balón na Oliviera Girouda, ještě před ním odvrátil hrozící nebezpečí Denzel Dumfries.

57 K brance a asistenci chtěl Rafael Leão přidat druhou gólovou nahrávku. Proti Sandrovi Tonalimu ovšem výborně zapracoval Alessandro Bastoni.

56 Na podobné zákroky by si měl dát Charles De Ketelaere velký pozor. Při presinku fauloval Stefana de Vrije, spoluhráči se ihned přispěchal omluvit.

54

AC Milán právě vstřelil branku!

Obrat dokonán, AC Milán je o krok napřed! Rafael Leão vyslal od levé lajny přízemní přihrávku do vápna. Adresát OLIVIER GIROUD zasáhl míč náramně, stočil se ideálně k levé tyči. Samir Handanovič za balónem natahoval ruku marně.

53 Hakan Çalhanoğlu se dočkal, ale možná právě i dlouhá prodleva se podepsala na nepovedeném zakončení, příliš nízko zvednutý míč narazil do pětičlenné zdi.

52 Stejně jako v prvním poločase, tak i v tomto případě trvá Chiffimu nasprejování a posunutí zdi nezvykle dlouho. Hakan Çalhanoğlu čeká na exekuci už přes minutu.

Charles De Ketelaere způsobil nebezpečnou standardní situace pro Inter. V půlkruhu za velkým vápnem tvrdě srazil k zemi Joaquína Correu, od cesty ještě dostal žlutý kartónek.

51 U pravého rohového praporku hledal prostor k centru Joaquín Correa. Pierre Kalulu mu nedal ani centimetr volného místa, Argentinec proto zpětným pasem oslovil Škriniara.

50 Nejvýše se vyšplhal do vzduchu Theo Hernández. Hlavičce ovšem chyběla razanci i přesnost, balón proskákal vedle levé tyče.

49 Nedovolený zákrok vybojoval na svou osobu Sandro Tonali. Denzel Dumfries dostihl protihráče, aby ho poté pravou nohou podrazil.

48 Alessandro Bastoni hrál pod tlakem nepříliš povedenou malou domů. Samir Handanovič raději odkopával před Giroudem na jistotu do zámezí.

47 Ani jeden z trenérů neudělal o poločasové přestávce žádnou změnu v sestavě. Oba celky tak pokračují v původním rozložení.

46 Začal druhý poločas.

Druhý poločas začne přibližně v 19:01.

Milánské derby přineslo v prvním poločase po jednom gólu na každé straně. Do vedení se dostali hosté, Marcelo Brozović zakončil únik z 21. minuty nekompromisní střelou k pravé tyči. Domácí nicméně po inkasovaném gólu ožili a skóre vrátili do vyrovnané podoby ve 28. minutě, z levé strany šestnáctky se technickou střelou na zadní tyč prosadil Rafael Leão. Domácí měli více navrch i po srovnávací trefě, vedoucího gólu se ale do poločasového hvizdu nedočkali.

45+2 První poločas skončil.

45+1 Do vnitra pokutového území obdržel nahrávku Lautaro Martínez. Po rychlém zpracování střílel pravačkou, jeho pokus zblokoval obětavě skluzující Fikayo Tomori.

44 S těžkou malou domů s Samir Handanovič nedělal těžkou hlavu. Míč nezpracovával a dlouhým odkopem ho odpálil na útočnou polovinu.

43 A byl to právě Theo Hernández, kdo se po centru Ismaëla Binnásira vyšponoval nejvýše do vzduchu, hlavičkoval příliš vysoko.

42 Standardu vybojoval Theo Hernández. K francouzskému bekovi se stáhl Joaquín Correa, jenž sice trefil i balón, ale jako první zasáhl ve skluzu nohy protihráče.

41 Junior Messias skvěle přenesl hru na Rafaela Leãa. Ten si nevěřil útoku na vlastní pěst, situaci zklidnil nahrávkou směrem dozadu na Calabriu.

40 Exekuci si vzal na starosti Sandro Tonali. Italský záložník ovšem nevyzrál na pětičlennou zeď, odražený balón pak Ismaël Binnásir napálil výrazně vedle brány.

39 Hodně načas si arbitr Chiffi dává s nasprejováním místa, kde má stát zeď, jemuž předcházelo její výrazné posunutí směrem blíže k bráně. K balónu se mezitím postavili Tonali a Hernández.

Naprosto oprávněná žlutá karta pro Marcela Brozoviće, jenže zezadu stáhl Charlese De Ketealereho za dres v momentě, kdy Belgičan postupoval téměř už sám na bránu. Domácí mají k dispozici volný přímý kop z ideální vzdálenosti od brány.

37 Na centr Thea Hernándeze od rohového praporku si naskočil Charles De Ketelaere. Balón nedokázal ideálně sklopit, prosvištěl nad horní tyčí.

36 Standardku v podobě rohového kopu vybojoval Rafael Leão. Portugalec si na malém prostoru zvládl najít místečko k centru, který zblokoval Matteo Darmian.

35 AC Milán podniká jeden nebezpečný útok za druhým! Za velkým vápnem napřáhl k pořádné dělovce Theo Hernández, balón se zvedl poměrně výrazně nad břevno.

34 K asistenci chtěl Sandro Tonali přidat vstřelený gól. V koncovce mu ovšem viditelně chyběly síly, slabý pokus byl snadným soustem pro Handanoviče.

33 A znovu Olivier Giroud. Z levé strany šestnáctky vypálil ostrou ránu na přední tyč, tu o pár decimetrů minul.

32 Nyní Olivier Giroud pro změnu vybojoval nedovolený zákrok na svou osobu. Výborně pokryl míč tělem, prohřešku se dopustil Denzel Dumfries.

Olivieru Giroudovi se vůbec nelíbilo odpískání útočného faulu, jehož se dopustil právě francouzský forvard. Výrok arbitra Chiffiho doprovodil přehnaně emotivním výlevem, za což inkasoval kartu žluté barvy.

30 Lautaro Martínez nabral velkou rychlost po pravé lajně. Nedostalo se mu ale podpory od spoluhráčů, sám proti dvěma Argentinec neuspěl.

28

AC Milán právě vstřelil branku!

Tohle si Çalhanoğlu za rámeček rozhodně nedá. Mizernou nahrávkou namazal do běhu Tonalimu, jenž naznačil střelu, ale ještě přihrál na levou stranu šestnáctky, kde se nacházel RAFAEL LEÃO. Třiadvacetiletý křídelník volil technické zakončení na zadní tyč, na nějž si Handanović sice sáhl, leč z brány jej vytlačit nedokázal! Asistence: Sandro Tonali.

27 Pioliho družina je od inkasovaného gólu jasně lepším týmem, jenže dostat se do pevné defenzivy soupeře není vůbec jednoduché. Inter momentálně hraje přesně to, co potřebuje.

26 Tentokráte na sebe upoutal pozornost Olivier Giroud. I přes tlak Stefana de Vrije se dostal k akrobatickému zakončení, z úhlu ovšem bránu minul.

25 U levé lajny si vytvořil prostor k centru Rafael Leão. Balón přetáhl na zadní tyč, Charles De Ketelaere hlavičkoval o kus vedle pravé tyče.

24 V bolestech se na zemi svíjí Sandro Tonali, do kterého skluzem zajel Ismaël Binnásir, avšak hrál jako první balón, o faulu v tomto případě nemohla být řeč.

23 AC s rychlou odpovědí neuspělo. Theo Hernández vyzkoušel průnikový pas na Oliviera Girouda, Milan Škriniar však francouzského útočníka výborně předskočil a získal míč pro sebe.

21

Inter Milán právě vstřelil branku!

Jak je to jednoduché! Martínez vybojoval míč pro Correu, který otevřeným prostorem vyslal do úniku MARCELA BROZOVIĆE. Chorvatský středopolař zachoval v zakončení ledový klid, míč nasměroval k pravé tyči do protipohybu Maignana.

20 S malou domů si Samir Handanovič poradil na jedničku. Zkontroloval postavení spoluhráčů a lobem přes Messiase uvolnil Denzela Dumfriese.

19 Zápas se hodně kouskuje. Hakan Çalhanoğlu nabral velkou rychlost, jenže na polovině hřiště ho zastavil lehkým potažením za dres Ismaël Binnásir.

18 Ofsajd odpískán Joaquínu Correovi, který okamžitě vrhnul nevěřícný pohled směrem k pomeznímu, signalizace však byla zcela správná.

17 Samir Handanovič má na kontě první úspěšný zákrok. Rafael Leão kroutil hrací předmět zleva na zadní tyč, zkušený Slovinec míč bez zaváhání vyrazil k levé lajně.

16 Útočí Inter. Joaquín Correa vyzkoušel oblouček na obranu na Lautara Martíneze, adresáta pasu výborně pokryl Fikayo Tomori.

15 Svěřenci kouče Pioliho byli velmi blízko vedoucímu gólu! Do centru z levé strany se položil bránící Alessandro Bastoni, jenž hlavou nasměroval míč do břevna. Nicméně případný gól by neplatil, Giroud si totiž počínal nedovoleně právě proti Bastonimu.

14 Přestože Junior Messias zabojoval, tak neměl žádnou šanci dostihnout kulatý nesmysl na hrací ploše. Matteo Darmian už se chystá na vhazování.

13 Útočný prohřešek odpískán Hakan Çalhanoğluovi. Turecký reprezentant si při presinku doslova vyšlápl na Davideho Calabriu.

12 A další nebezpečná šance Interu. Marcelo Brozović váhal, aby nakonec pravačkou přeci jen vypálil a byl to Ismaël Binnásir, kdo míč, který by nejspíše směřoval mezi tři tyče, odvrátil na roh.

11 S velkou lehkostí se Joaquín Correa dostal za záda Pierrea Kalulua, posléze však celou situaci zazdil příliš pomalou nahrávkou na Martíneze.

10 Rafael Leão po levé straně posunul míč na Charlese De Ketelaereho, centrovaný balón z prvního doteku s přehledem zblokoval dobře postavený Matteo Darmian.

Po útočném faulu Denzela Dumfriese se faulovaný Theo Hernández po nizozemském soupeři ohnal, a hned došlo k rozmíšce. Arbitr Chiffi vyřešil situaci žlutou kartou pro ty dva hráče, kteří celý konflikt odstartovali.

8 Narážečka mezi Olivierem Giroudem a Juniorem Messiasem nevyšla. Zpětný pas přečetl slovenský stoper Milan Škriniar.

7 Stále sledujeme spíše oťukávání dnešních soupeřů. Joaquín Correa mohl hrát po lajně na Lautara Martíneze, nicméně hru zklidnil zpětným pasem na Dumfriese.

6 Pěkná akce AC, jen to zakončení mělo přijít dřív. Rafael Leão šikovně sklepl míč pro Charlese De Ketelaereho, jenž místo rány z první ještě dělal kličku na levou stranu a míč si odehrál příliš daleko od kopaček.

5 Po pravé lajně zkusil proniknout Denzel Dumfries. Stopku mu vystavil Davide Calabria, hosté budou pokračovat autovým vhazováním.

4 Útočným faulem se prezentoval Sandro Tonali. Za svůj faul na Stefana de Vrije se nizozemskému stoperovi okamžitě omluvil.

3 Zápas začíná v opatrnějším duchu. Jsou to fotbalisté AC, kteří kombinují kolem poloviny hřiště a soupeř to s presinkem nijak nepřehání.

2 Domácí vstoupili do utkání v černých dresech. Fotbalisté Interu pro dnešní milánské derby oblékli dresy barvy modré.

1 Utkání právě začalo.

Úvodní sestavy:



AC Milán: Maignan – Calabria (C), Kalulu, Tomori, Hernández – Tonali, Binnásir – Messias, De Ketelaere, Leão – Giroud.

Náhradníci: Tătăruşanu, Mirante – Adli, Bakayoko, Ballo-Touré, Dest, Díaz, Gabbia, Kjaer, Origi, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, Thiaw.

Trenér: Stefano Pioli



Inter Milán: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, A. Bastoni – Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Darmian – Correa, La. Martínez.

Náhradníci: Onana, Cordaz – Acerbi, Asllani, Bellanova, D'Ambrosio, Dimarco, Džeko, Gagliardini, Gosens, Mchitarjan.

Trenér: Simone Inzaghi



Rozhodčí: Chiffi – Meli, Peretti.

Inter Milán



Inter má na kontě prohru, přesto na tom je oproti městskému rivalovi v současné chvíli lépe, a to o jeden bod. V úvodu ročníku zvítězil 2:1 na půdě nováčka z Lecce, aby vzápětí hladce 3:0 porazil Speziu. Následovala zmíněná porážka, svěřenci trenéra Inzaghiho prohráli 1:3 v Římě proti Laziu. Náladu si částečně spravili v týdnu, Cremonese po přesvědčivém výkonu udolali 3:1. Na třech gólech je argentinský útočník Lautaro Martínez, pouze dva hráči jich zvládli nastřílet víc.

AC Milán



Fotbalisté AC Milán letos čekají na prvního přemožitele, nicméně na čelo shlíží ze šestého místa s dvoubodovým odstupem, protože ke dvěma vítězstvím přidali dva remízové výsledky. Na úvod sezóny zdolali 4:2 Udinese, načež remizovali 1:1 na půdě aktuálního lídra Atalanty. Ve třetím utkání porazili 2:0 Bolognu a v týdnu hráli nerozhodně bez branek v Sassuolu. Pioliho družina zatím hledá kanonýra, jediným dvougólovým střelcem je prozatím Chorvat Ante Rebić, jehož primárním cílem střílení gólů není.

Všem fanynkám a fanouškům fotbalu přeju krásný sobotní podvečer. Vítám vás při sledování 5. kola italské Serie A, u milánského derby mezi AC a Interem.