Modrič zariadil triumf AC: Skvelá oslava narodenín. Allegriho zachránilo pred rozhodcom sako

RÍM. Chorvátsky futbalista Luka Modrič strelil prvý gól v drese AC Miláno a stal sa len šiestym hráčom histórie, ktorý sa v talianskej Serie A presadil vo veku 40 a viac rokov.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2018 rozhodol o nedeľnom víťazstve „rossoneri“ nad Bolognou 1:0.
Modrič prišiel do Milána v lete z Realu Madrid, v ktorom strávil trinásť rokov. Na svoj premiérový zásah v novom pôsobisku čakal štyri zápasy.
Štyridsaťročný stredopoliar si v 61. minúte nabehol na prihrávku Alexisa Saelemaekersa a o víťazovi zápasu rozhodol prudkou strelou z hranice šestnástky.
Hráč mesiaca
Zároveň si vyslúžil ocenenie pre Hráča mesiaca v najvyššej talianskej súťaži.
„Dúfam, že mi ľudia už nebudú pripomínať môj vek,” zažartoval po zápase Modrič, ktorý oslávil 40. narodeniny len minulý utorok. K jubileu si tak dal najlepší možný darček.
Na streleckú listinu v talianskej súťaži sa naposledy v podobnom veku zapísali Zlatan Ibrahimovič a Fabio Quagliarella. Pre Modriča však bolo dôležitejšie druhé víťazstvo v sezóne.
„Bol to skvelý spôsob, ako osláviť narodeniny. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali a teraz sa musíme sústrediť na ďalšie zápasy. Myslím si, že celý tím bojoval dobre a som si istý, že od zápasu k zápasu budeme mať čoraz väčšie sebavedomie.
Keď sa hráči vrátia a navzájom sa lepšie spoznáme, budeme sa zlepšovať,“ citoval Chorváta portál Football Italia.
Od trénera tímu Massimiliana Allegriho si vyslúžil pochvalu. „Luka je mimoriadny hráč a je radosť ho sledovať. Je však naozaj skromný chlapík a to je ukážka toho, aký je to šampión. Vie minútu vopred, kam pôjde lopta a má mimoriadnu techniku,“ povedal Talian na adresu svojho zverenca.
Nepríjemnou správou je však zranenie kapitána tímu a brankárskej jednotky Mikea Maignana, ktorý šiel dole z trávnika v 55. minúte. Podľa Allegriho vynechá minimálne budúcotýždňový duel proti Udinese.
Allegriho zachránilo sako
Päťdesiatosemročný kouč navyše v závere videl červenú kartu. Rozhodca najprv v prospech Milána odpískal penaltu po faule na Christophera Nkunkua, ale VAR rozhodnutie zrušil.
Allegri sa chcel ísť očividne hádať s hlavným arbitrom a začal si vyzliekať sako. „Bola to penalta a v tej chvíli som mal čo povedať štvrtému rozhodcovi. Našťastie ma zachránilo sako,“ povedal o incidente.
Milánčania majú po troch kolách na konte šesť bodov a v tabuľke figurujú na piatej priečke, Bologna je s troma bodmi trinásta.