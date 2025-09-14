VIDEO: Modrič režíroval triumf Milána. Premiérovým gólom zlomil taliansky rekord

Luka Modrič oslavuje gól
Luka Modrič oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. sep 2025 o 23:48
AC Miláno zvíťazilo druhýkrát v sezóne.

RÍM. Futbalisti AC Miláno zvíťazili v domácom zápase 3. kola Serie A nad FC Bologna 1:0.

Jediný gól zápasu padol po hodine hry, keď sa po centri Alexis Saelemaekersa premiérovo presadil v milánskom drese Lukа Modrič.

Chorvát sa stal najstarším skórujúcim stredopoliarom v histórii Serie A vo veku 40 rokov a 5 dní, čím prekonal rekord Švéda Nils Liedholma.

VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Bologna

Pre AC Miláno to bolo druhé víťazstvo v sezóne, ktoré ho posunulo so šiestimi bodmi na piate miesto tabuľky.

V ďalšom zápase FC Turín slávil prvé víťazstvo v sezóne. Na pôde AS Rím triumfoval 1:0 vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.

Atalanta Bergamo si poradila s US Lecce 4:1. Nováčik súťaže Sassuolo Calcio zdolal Lazio Rím 1:0.

Serie A - 3. kolo:

AC Miláno - FC Bologna 1:0 (0:0)

Gól: 61. Modrič

Sassuolo Calcio - Lazio Rím 1:0 (0:0)

Gól: 70. Fadera

Atalanta Bergamo - US Lecce 4:1 (1:0)

Góly: 51. a 74. de Ketelaere, 37. Scalvini, 70. Zalewski - 82. N’Dri

AC Pisa - Udinese Calcio 0:1 (0:1)

Gól: 14. Bravo

AS Rím - FC Turín 0:1 (0:0)

Gól: 59. Simeone

Tabuľka Serie A

Serie A

    ne 23:48
