VIDEO: Modrič režíroval triumf Milána. Premiérovým gólom zlomil taliansky rekord

RÍM. Futbalisti AC Miláno zvíťazili v domácom zápase 3. kola Serie A nad FC Bologna 1:0.
Jediný gól zápasu padol po hodine hry, keď sa po centri Alexis Saelemaekersa premiérovo presadil v milánskom drese Lukа Modrič.
Chorvát sa stal najstarším skórujúcim stredopoliarom v histórii Serie A vo veku 40 rokov a 5 dní, čím prekonal rekord Švéda Nils Liedholma.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Bologna
Pre AC Miláno to bolo druhé víťazstvo v sezóne, ktoré ho posunulo so šiestimi bodmi na piate miesto tabuľky.
V ďalšom zápase FC Turín slávil prvé víťazstvo v sezóne. Na pôde AS Rím triumfoval 1:0 vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.
Atalanta Bergamo si poradila s US Lecce 4:1. Nováčik súťaže Sassuolo Calcio zdolal Lazio Rím 1:0.
Serie A - 3. kolo:
AC Miláno - FC Bologna 1:0 (0:0)
Gól: 61. Modrič
Sassuolo Calcio - Lazio Rím 1:0 (0:0)
Gól: 70. Fadera
Atalanta Bergamo - US Lecce 4:1 (1:0)
Góly: 51. a 74. de Ketelaere, 37. Scalvini, 70. Zalewski - 82. N’Dri
AC Pisa - Udinese Calcio 0:1 (0:1)
Gól: 14. Bravo
AS Rím - FC Turín 0:1 (0:0)
Gól: 59. Simeone