Slovan po prehre zase penil. Má sa takto správať veľkoklub? (podcast Spoza piva)

Sprava Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina).
Sprava Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina). (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|18. mar 2026 o 07:30
Vitajte pri epizóde číslo 156.

Vitajte pri 156.epizóde, v ktorej riešime Ligu majstrov, slovenskú ligu a mnoho ďalšieho.

Liverpool cez víkend horko remizoval s Tottenhamom, Bayern je rád za bod proti Leverkusenu, keď dohrávali zápas s dvomi červenými kartami. 

Bavíme sa hlavne o Lige majstrov, kde budeme svedkami zaujímavých odvetných zápasov.

V slovenskej lige sme boli svedkami šlágru Slovan - Žilina, pričom hostia odchádzali s výhrou po góle Miša Faška.

A Slovan zase penil. Má sa takto stále správať veľkoklub? Napíš svoj názor do komentárov. 

VIDEO: 156. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Dominik Kružliak oslavuje vyrovnávajúci gól.
    Dominik Kružliak oslavuje vyrovnávajúci gól.
