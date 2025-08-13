Skokanom sezóny bude Manchester United. Z 15. miesta aspoň na dvanáste (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Vitajte pri 137.epizóde Spoza piva, kolektív.
V najnovšej časti sme rozoberali anglický superpohár, ktorý vyhral Crystal Palace, pričom Samko k tomu mal čo povedať.
Vo veľkom sme riešili prestupy, keďže leto plné výmen klubov postupne a pomaly končí. Za Sama je to Wirtz, za Tima Reijnders, prečo? Zistíš v epizóde.
V predošlej epizóde sme si rozoberali, ako môže skončiť Niké liga, dnes v najnovšom počine riešime Premier League, pričom sme sa úplne nezhodli v tom, kto môže Premier League vyhrať a kto z nej môže vypadnúť.
VIDEO: 135. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.