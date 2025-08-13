Skokanom sezóny bude Manchester United. Z 15. miesta aspoň na dvanáste (podcast Spoza piva)

Futbalisti Manchester United s trofejou Summer Series trophy.
Futbalisti Manchester United s trofejou Summer Series trophy. (Autor: TASR/AP)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|13. aug 2025 o 13:30
ShareTweet0

Nová epizóda Spoza piva je tu a venujeme sa v nej hlavne klubom z Premier League.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Vitajte pri 137.epizóde Spoza piva, kolektív.

V najnovšej časti sme rozoberali anglický superpohár, ktorý vyhral Crystal Palace, pričom Samko k tomu mal čo povedať.

Vo veľkom sme riešili prestupy, keďže leto plné výmen klubov postupne a pomaly končí. Za Sama je to Wirtz, za Tima Reijnders, prečo? Zistíš v epizóde.

V predošlej epizóde sme si rozoberali, ako môže skončiť Niké liga, dnes v najnovšom počine riešime Premier League, pričom sme sa úplne nezhodli v tom, kto môže Premier League vyhrať a kto z nej môže vypadnúť. 

VIDEO: 135. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Premier League

    Futbalisti Manchester United s trofejou Summer Series trophy.
    Futbalisti Manchester United s trofejou Summer Series trophy.
    Skokanom sezóny bude Manchester United. Z 15. miesta aspoň na dvanáste (podcast Spoza piva)
    dnes 13:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Skokanom sezóny bude Manchester United. Z 15. miesta aspoň na dvanáste (podcast Spoza piva)