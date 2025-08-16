VIDEO: Neuveriteľná chyba brankára. Na to do smrti nezabudne, píšu v Česku

BRATISLAVA. Niečo podobné sa nevidí ani v najnižších súťažiach. Brankár v Česku dostal neuveriteľný gól.
Kuriózny moment sa udial v zápase Chance ligy Slovácko - Teplice.
Hostia z Teplíc vyhrávali v závere 1:0, no ich brankár Matúš Trmal ľahkú hlavičku nepochopiteľne pustili do siete.
Vyzeralo to, akoby sa chcel s loptou hrať, no bizarným spôsobom ju od hrude sám poslal do vlastnej siete.
"Neuveriteľná chyba. Gól ako zo silvestrovského zostrihu kuriozít. Na to brankár Matúš Trmal do smrti nezabudne," píše teplickydenik.cz
"Čo sa to práve stalo," píše oficiálny portál súťaže na facebooku.
VIDEO: Veľká chyba brankára
Marko Kvasina po šialenom momente z 87. minúte vyrovnal na 1:1. Aby toho pre hostí nebolo málo, v 95. minúte si strelili vlastný gól a nakoniec prehrali 1:2.
"Som sklamaný aj naštvaný. Niektoré veci, ktoré sme predviedli, sú na nepochopenie. Mali sme k výhre hrozne blízko, ale zrazila nás individuálna chyba," povedal po zápase tréner hosťujúceho celku Zdenko Frťala.