VIDEO: Neuveriteľná chyba brankára. Na to do smrti nezabudne, píšu v Česku

Kuriózna chyba.
Kuriózna chyba. (Autor: Chance liga - facebook)
Ivan Mriška|16. aug 2025 o 22:54
ShareTweet0

Najvyššou českou súťažou otriasol kuriózny gól.

BRATISLAVA. Niečo podobné sa nevidí ani v najnižších súťažiach. Brankár v Česku dostal neuveriteľný gól.

Kuriózny moment sa udial v zápase Chance ligy Slovácko - Teplice.

Hostia z Teplíc vyhrávali v závere 1:0, no ich brankár Matúš Trmal ľahkú hlavičku nepochopiteľne pustili do siete.

Vyzeralo to, akoby sa chcel s loptou hrať, no bizarným spôsobom ju od hrude sám poslal do vlastnej siete.

"Neuveriteľná chyba. Gól ako zo silvestrovského zostrihu kuriozít. Na to brankár Matúš Trmal do smrti nezabudne," píše teplickydenik.cz

"Čo sa to práve stalo," píše oficiálny portál súťaže na facebooku.

VIDEO: Veľká chyba brankára

Facebook video

Marko Kvasina po šialenom momente z 87. minúte vyrovnal na 1:1. Aby toho pre hostí nebolo málo, v 95. minúte si strelili vlastný gól a nakoniec prehrali 1:2.

"Som sklamaný aj naštvaný. Niektoré veci, ktoré sme predviedli, sú na nepochopenie. Mali sme k výhre hrozne blízko, ale zrazila nás individuálna chyba," povedal po zápase tréner hosťujúceho celku Zdenko Frťala.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Kuriózna chyba.
    Kuriózna chyba.
    VIDEO: Neuveriteľná chyba brankára. Na to do smrti nezabudne, píšu v Česku
    Ivan Mriškaso 22:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»VIDEO: Neuveriteľná chyba brankára. Na to do smrti nezabudne, píšu v Česku