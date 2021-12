Max je o krok pred nami, tvrdí Alonso. Ale trať pasuje Hamiltonovi

BRATISLAVA. „Ak by film o takejto sezóne najskôr natočili v Holywoode, asi by sme hovorili, že to ťažko prepálili. Bolo by to príliš neuveriteľné,“ komentoval priebeh sezóny formuly 1 bývalý šampión Jenson Button.

Kto získa majstrovský titul v tomto roku sa rozhodne v posledných pretekoch sezóny. Pričom po 21 štartoch majú dvaja súperi Lewis Hamilton a Max Verstappen zhodný počet bodov – 369,5.

V priebehu sezóny bolo viacero zaujímavých zvratov. Niektoré boli mimoriadne nečakané, a ak by k nim neprišlo, o titule mohlo byť rozhodnuté. Tieto momenty nevymyslel scenárista, ale vyplynuli z vývoja pretekov.