Kuriózna veľká cena. Russell má pódium vďaka skvelej kvalifikácii

Max Verstappen, 1. miesto: "Mrzí ma, že to takto dopadlo, predovšetkým mi je ľúto divákov. Ukázalo sa, aká dôležitá bola moja včerajšia pole position. Myslím si, že najlepšie podmienky boli v čase, keď bol plánovaný riadny štart, ale postupne sa to zhoršovalo. Víťazstvo je fajn, ale takto určite vyhrávať nechceme. Verím, že ďalšie preteky už budú v poriadku."

George Russell, 2. miesto: "Vnímam to ako určitú odmenu za druhé miesto v kvalifikácii. Je to pre nás úspech, hoci takto sme si ho nepredstavovali. Je mi ľúto, že som druhé miesto nemohol potvrdiť v riadnych pretekoch, ale nič sa nedá robiť. Mrzí ma to aj pre fanúšikov, ktorí boli zvedaví na zaujímavé preteky."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Je mi ľúto fanúšikov. Dúfam, že dostanú späť svoje peniaze za vstupné. Nie je to nikoho chyba, nikto za to nemôže. Nedalo sa jazdiť, nevideli sme ani svetlá jazdcov pred sebou."