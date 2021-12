FNC: Napätie a facky vystriedal tvrdý knokaut. Flexking vypol Čis Tého

Priebeh zápasu

Od začiatku sa obaja raperi snažili byť ľahkí na nohách, Frayer Flexking bol presnejším v úderoch.

Naopak Čis Tý prvé kolo obetoval súperovi.

Zatiaľ čo dovtedy boli raperi trpezliví, v druhom kole sa do seba poriadne pustili a rozdali si to hlava nehlava. Bol to Flexkingov hák z prednej ruky na bradu Čis Tého, ktorý ukončil duel.