Kapitán florbalistov: Ukázali sme, že sa dokážeme vyrovnať krajinám veľkej štvorky

Slováci však zároveň dúfali v piatu priečku a postup na Svetové hry, čo ostáva ako motivácia do ďalšej práce. Informovala o tom webstránka szfb.sk.

"Po hernej stránke sme si ukázali, že sa dokážeme vyrovnať krajinám veľkej štvorky. Zápas s Českom sme nezvládli, ale napriek tomu musím chlapcov pochváliť za koncentráciu a to, ako zvládli celý turnaj v hlave," zhodnotil kapitán Michal Pažák po prílete.

S favoritmi sme boli schopní odohrať 40 minút plnohodnotnej férovej partie s dobrou obranou, ale v tretej tretine nám ušli. Aj to je však extrémny posun vpred," zhodnotil tréner Radomír Mrázek.

"Proti Švajčiarsku sme odohrali asi najlepší zápas na majstrovstvách. Je to člen top štvorky a spôsob, akým sa robí florbal u nich, je niekde úplne inde. Konkurovali sme tomuto silnému mužstvu, takmer sme ho aj zdolali a rozhodovali detaily. Je to škola, ktorá nás v našom procese opäť posunie ďalej," našiel pozitíva obranca Vítkovic.

"Osemfinálové duely nikdy nie sú samozrejmosťou. Potvrdili sme ním však, že tam patríme. Musíme to ukazovať našimi výsledkami a dobrým florbalom. Estónsko alebo tímy, ktoré tam čakajú na svoju šancu, rastú. Podobne ako my," povedal Pažák.

"Chlapci pochopili náš systém a vedia, čo na ihrisku robia. To je nevyhnutnosťou pre medzinárodnú úroveň. Dnes už v obrane máme v 80 až 90 percentách situácií dianie plne pod kontrolou a vieme, čo máme robiť.

Týka sa to aj hráčov, ktorí v mužstve nie sú tak dlho. V čom sme stále slabší, je hra s loptičkou. Ale aj na tom pracujeme a aj v tom sa zlepšujeme," povedal kouč.

Mrázek je už predbežne dohodnutý v pokračovaní pri kormidle, hoci zo súčasného tímu sa niektorí vysoko pravdepodobne pred MS v Tampere 2026 s florbalom rozlúčia.

"Z predošlých cyklov sme na majstrovstvách nemali Řezaninu, Gála, Kuboviča či Grlického. My však vieme, že na medzinárodnú úroveň nepotrebujeme dostať mená, ale konkrétne parametre hráčov. Ak chlapec nemá skúsenosti, ale má parametre, rýchlo to nasaje, pretože na to je pripravený," dodal tréner.