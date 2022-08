Cieľom mladých florbalistiek je horná šestka, snom semifinále

KATOVICE. Slovenské florbalistky čaká od 31. augusta do 4. septembra účinkovanie na majstrovstvách sveta junioriek v poľských Katoviciach, ktoré otvoria stredajším zápasom s českými rovesníčkami (16.00 h).

V základnej B-skupine nastúpia aj proti Nórkam (štvrtok 1. septembra o 10.00) a Švédkam (piatok 2. septembra o 10.00). Na turnaji sa predstavia zástupkyne šestnástich krajín.

"Naším cieľom je skončiť do šiesteho miesta a snom prebojovať sa do semifinále. Verím, že ak dievčatá budú plniť to, na čom sme celý čas pracovali, sen sa môže stať skutočnosťou," uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner slovenských junioriek Dušan Ďuríček.