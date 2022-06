Najlepším slovenským florbalistom sa stal Dudovič, medzi ženami uspela Šponiarová

"Ocenenie som neočakávala, na Slovensku je totiž veľa šikovných hráčok, ktoré by si ho zaslúžili tiež. Vnímam to ako odmenu za moju prácu v predchádzajúcej sezóne a zároveň je to výzva pokračovať v snažení,“ povedala 27-ročná útočníčka, ktorá v nasledujúcej sezóne bude hrať v Česku za Vítkovice.