Federič obsadil vo finále stovky šieste miesto: Bojoval som až do konca

Federič mal vo finále čas 10,46 sekundy (+ 0,6 m/s). Devätnásťročný šprintér je prvý Slovák, ktorý sa na ME juniorov dostal do finále stovky a len druhý v šprintérskom finále, keďže v roku 2001 v Grossete bol Ján Gajdoš piaty na 200 m.

Samotný beh mi však veľmi nevyšiel, celkovo sa mi nepozdával. Bojoval som až do konca a z výsledku mám radosť, bola to úžasná skúsenosť," povedal Federič.

"Môj hlavný cieľ bol postup do finále, čo sa mi podarilo, takže s tým môžem byť spokojný. Tabuľkovo som bol až siedmy a skresal som to na šieste miesto, čo je podľa mňa úžasné.

Ten potvrdil formu aj na 200 m a z rozbehov sa hladko kvalifikoval do stredajšieho semifinále. V dopoludňajšom II. rozbehu finišoval druhý za 21,33.

Ruffíni: Najlepšie skoky si nepamätám

Devätnásťročný Ruffíni ml. postúpil do finále súťaže výškarov. V popoludňajšej kvalifikácii prekonal 211 cm na prvý pokus a to ho posunulo do bojov o medaily. Pre Ruffíniho to znamenalo centimetrové zlepšenie osobáku.

Z kvalifikácie postúpil zo 7. miesta. Základ 198 cm prekonal na prvý raz, 203 cm na tretí, 207 cm na druhý a 211 cm na prvý pokus.

"Dvestotri mi dalo zabrať, cez tribúnu svietilo nepríjemne slnko, ale zachránil som sa, upokojil a povedal si 'dobre, teraz ideme skákať'. Priznám sa, že svoje najlepšie skoky si vôbec nepamätám, takže ten na dvestojedenásť musel byť jeden z tých lepších.

Rozbehol som sa, odrazil a zrazu som bol v doskočisku. Cítil som jemný dotyk latky, veď sa aj kývala, ale dúfal som, že zostane na stojanoch. Veľmi sa teším a vo štvrtok ideme znova. Budem bojovať. Myslím si, že by to ešte mohlo ísť celkom vysoko," povedal pre atletika.sk.