Chlapík po tvrdom hite stále netrénuje. Zábranský: Ku Kochovi by som sa nerád vracal

RIGA. Český hokejista Filip Chlapík je po hite od slovenského obrancu Patrika Kocha v úvodnom zápase MS v hokeji 2023 v Rige stále zranený a netrénuje.

Vedenie českého tímu dopísalo pred nedeľným duelom proti Kazachstanu na súpisku útočníkov Martina Kauta a Daniela Voženílka.

"Ku Kochovi by som sa nerád vracal, povedaného a napísaného toho bolo dosť. Je to za nami, či to bolo fér alebo nie. Koch takto hrá a takto to musíme brať,“ uviedol pre portál idnes.cz asistent trénera českej reprezentácie Libor Zábranský.