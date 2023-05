Koch o strete s Chlapíkom: Nešťastné, ale čisté. Dúfam, že bude v poriadku

„Pozrel som si to. Neviem… Podľa mňa to bolo možno trochu nešťastné, neviem, či to bolo do hlavy. Mal som pocit, že to bolo rameno na rameno. Možno mu dostal potom od chrániča úder do hlavy. Bolo to nešťastné. Ak mu niečo je, tak ma to mrzí a dúfam, že bude čo najskôr v poriadku,“ reagoval rodák z Malaciek.