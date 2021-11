Bol rád, že môže pokračovať. Verstappen vysvetlil manéver voči Hamiltonovi

BRATISLAVA. Stoprvý triumf Lewisa Hamiltona v pretekoch majstrovského seriálu formuly 1 v brazílskom Interlagose sa zapíše do histórie ako jeden z najpamätnejších.

Britský fenomén sveta najrýchlejších štyroch kolies si došiel pre víťazstvo napriek penalizácii z kvalifikácie, keď preteky začínal až z desiateho miesta na štarte. Svojho najväčšieho rivala Holanďana Maxa Verstappena predbehol na dlhšej rovinke v 59. zo 71 kôl a do konca pretekov už len zvyšoval svoj náskok.

Dlhoročný líder Mercedesu sa chcel pred Verstappena dostať už v 48. kole, ale vtedy mu to jeho súper nedovolil. Jazdec Red Bullu skončil na chvíľu mimo trate a vytlačil so sebou aj Hamiltona. Tomu sa to síce nepáčilo, ale nikomu sa nič nestalo a mohli pokračovať v pretekoch.