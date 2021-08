Slovan zvládol zápas v Gibraltári, dva góly pripravil Weiss

/zdroj: www.skslovan.com/

Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan: "Pred zápasom by som bol s výsledkom 3:1, samozrejme, spokojný. Dostali sme však zbytočný gól. Za stavu 3:0 sme išli striedať, hovoril som, že treba dohrať zápas. My namiesto toho urobíme chybu, dostaneme z toho gól a súper mal potom ešte šance. Prízvukoval som, že s Gruzínskom som tu zažil ten istý priebeh, viedli sme vtedy 2:0, a o minútu bolo 2:2, z nepozornosti.

Výsledok je dobrý a máme kvalitu, aby sme to doma uhrali. O tom som presvedčený. Musíme hrať pozorne 90 minút a lepšie zvládnuť finálne situácie. Prvý polčas sme hrali s tromi strednými obrancami, po zranení Myentyho Abenu sme sa vrátili do štvorky, keď Vernon striedal naľavo. Chceli sme držať šírku ihriska, aby sa domáci hráči unavili v systéme 4-4-2, keď museli veľa behať. Na prvýkrát to bolo relatívne slušné, je to dobrý spôsob hry, aj keď niekedy ťažký pre niektorých hráčov.

Malo to svoj efekt, žiaľ, na druhý polčas sme to museli meniť. Pri klasickom systéme 4-2-3-1 sme si vypracovali dve gólové šance a dali sme na 3:0. Takéhoto súpera v takomto zápase sme mohli zabiť na 4:0 či 5:0, aby sa už nevrátil do hry. Mrzí ma inkasovaný gól. Doma to musíme zvládnuť.