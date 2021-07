Policajti stáli v rade, aby sa s ním mohli odfotiť. V klube je čoraz dôležitejší

BELEHRAD. V prvom ligovom stretnutí v tejto sezóne zvíťazili futbalisti Partizan Belehrad 4:0 nad Proleterom Novi Sad. Všetky góly padli už v prvej polhodine.

Podobný výsledok sa mohol zrodiť aj proti Dunajskej Strede v prvom zápase 2. kola kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy. Srbský tím začal zostra, za prvých päť minút už mal na konte tri veľké šance a následne si vypracoval aj ďalšie.

Do odvety ale pôjdu s najtesnejším náskokom po víťazstve 1:0.

„Mali sme veľmi veľa príležitostí, no nepremenili sme ich. To by sa nemalo stávať,“ lamentoval tréner domácich Aleksandar Stanojevič.