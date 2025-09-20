Okrem medaily aj odmena. Zapletalová si v Tokiu prilepšila o takmer 19-tisíc eur

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala vďaka tretiemu miestu a bronzovej medaile na majstrovstvách sveta v atletike 2025 v Tokiu aj finančnú prémiu 22-tisíc dolárov (18 700 eur).
V Tokiu rozdelia na finančných prémiách dovedna bezmála 8,5 milióna dolárov. Víťaz individuálnej disciplíny dostane 70 000, druhý 35 000 a tretí 22 000 dolárov, prémiu získa prvých osem atlétov.
V štafetách je pre víťazný tím pripravených 80 000 dolárov. Okrem toho je vypísaný aj špeciálny bonus sto tisíc dolárov za svetový rekord, ktorý zatiaľ na šampionáte prekonal len skokan o žrdi Armand Duplantis.
Zapletalová v tejto sezóne zbierala finančné prémie aj na mítingoch Diamantovej ligy.
Za druhé miesto v Osle jej patrilo 6000 dolárov (5100 eur), za 4. miesto v Monaku (400 m cez prekážky bola disciplína diamond+) 5000 dolárov (4250 eur), za 5. miesto v Londýne 2500 dolárov (2100 eur) a za druhé miesto v Chorzówe 6000 dolárov (5100 eur).
Najvyššiu prémiu si vybehala za druhé miesto vo finále Diamantovej ligy v Zürichu - 12 000 dolárov (10 200 eur).
VIDEO: Finále behu žien na 400 m cez prekážky