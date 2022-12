Biatlonisti oslavujú prvé víťazstvo. Nečakali sme to, vraví Kapustová

"Bolo to pre nás veľké prekvapenie. Vôbec sme to nečakali. Snažili sme sa ísť, čo najlepšie a vyšlo to," hovorila pre oficiálnu stránku Medzinárodnej biatlonovej únie Ema Kapustová.

Tlak na strelnici zvládol. V ľahu nedobíjal ani raz, v stoji musel využiť dva náhradné náboje. Do cieľa však prišiel prvý. S náskokom 8 sekúnd pred Rakúskom. Tretiu priečku obsadili Švajčiari.

Je to vôbec prvé slovenské víťazstvo v súťaži družstiev v ére samostatnosti.

„Takýto singl som ešte nešla, bola to vlastne moja premiéra. Vedela som, že to bude veľmi rýchle, ale verila som si. Šla som do toho s tým, že uvidím, ako to pôjde. Na strelnici a najmä na stojkách som si verila. Vedela som, že čím skôr odstrieľam, tým skôr odovzdám Damiánovi,“ hovorila Kapustová pre slovenskybiatlon.sk

„Splnili sme cieľ až nad očakávania. Som rada, že sa podaril takýto výsledok. Ale stále sa rozbiehame pred majstrovstvami sveta. To je môj hlavný cieľ."

Cesnek aj Kapustová sú veľké nádeje slovenského biatlonu.

Dvadsaťročná Kapustová má z majstrovstiev sveta bronz. Získala ho ešte ako kadetka.

Cesnek je o rok starší. V uplynulej sezóne v juniorskom IBU Cupe obsadil v tejto disciplíne so Zuzanou Remeňovou 5. aj 6. priečku.

V tejto sezóne štartuje aj seniorskom IBU Cupe v Idre